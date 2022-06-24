Junge Welt: глава МИД Италии вышел из «Движения пяти звёзд» из-за несогласия с требованием прекратить поставки оружия Киеву

В крупнейшей фракции парламента Италии произошёл раскол, пишет Junge Welt. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо объявил о выходе из «Движения пяти звёзд» из-за разногласий с лидером партии Джузеппе Конте по поводу того, стоит ли поставлять оружие Украине. Под угрозой оказалось и правительство страны во главе с Марио Драги, отмечает издание.

Во вторник вечером министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо объявил о выходе из партии «Движение пяти звёзд» на фоне внутрипартийных разногласий по поводу позиции правительства Марио Драги в отношении украинского кризиса. Во вторник итальянские СМИ сообщили, что вслед за Ди Майо крупнейшую парламентскую фракцию Италии покинули 49 членов, однако в среду это число увеличилось до 60, пишет Junge Welt.

Политик объявил о своём решении в день голосования в Сенате о поддержке внешнеполитического курса премьер-министра страны Марио Драги, в частности, в отношении украинского кризиса. Лидер «Движения пяти звёзд» и бывший премьер-министр Джузеппе Конте потребовал прекратить поставки оружия на Украину, однако его инициатива не получила достаточной поддержки и не была включена в итоговый вариант резолюции. Вместо этого там оказались «компромиссные» «инициативы по военной деэскалации и большем вовлечении палат парламента в решения правительства» — в том числе в вопросах продажи и поставок товаров военного назначения.

Ди Майо, который с самого начала конфликта требовал поддерживать президента Украины Владимира Зеленского «до победы над Россией», назвал требование Конте «двусмысленным» и заявил, что партия «недостаточно» привержена «евроатлантическим ценностям». По словам Ди Майо, «Движение пяти звёзд» рисковало стабильностью правительства просто ради того, чтобы «вернуть себе пару процентных пунктов». Несмотря на то что вместе со своими сторонниками Ди Майо всё же проголосовал за проект резолюции, предложенный Конте, сразу после окончания заседания Сената он объявил о своём разрыве с партией. Он также заявил о создании новой партии под названием «Вместе за будущее». «Начиная с завтрашнего дня «Движение пяти звёзд» перестанет быть главной силой в Палате депутатов», — подчеркнул Ди Майо.

«Движение пяти звёзд», основанное в 2009 году комиком Джузеппе Грилло, считается левым. При этом оно никогда не выдвигало радикальных требований. Ди Майо, будучи лидером правого крыла партии, встал у её руля в 2017 году. После победы «Движения пяти звёзд» на парламентских выборах в 2018 году, когда партия получила 32% голосов, Ди Майо сыграл важную роль в формировании коалиционного правительства с ультраправой «Лигой» под руководством Маттео Сальвини, став министром труда и заместителем премьер-министра. Когда в августе 2019 года занимавший в то время должность премьер-министра Джузеппе Конте вышел из коалиции с «Лигой» и сформировал правительство с левоцентристской Демократической партией, Ди Майо стал министром иностранных дел. Когда в январе 2021 года бывший глава Европейского Центрального Банка Марио Драги по поручению президента Италии Серджо Маттарелла сформировал так называемое правительство национального единства, в состав которого вошли «Движение пяти звёзд», Демократическая партия, Лига и правая партия «Вперёд, Италия» бывшего премьер-министра Сильвио Берлускони, Ди Майо сохранил пост главы внешнеполитического ведомства.

В 2020 году левое крыло «Движения пяти звёзд» вынудило Ди Майо, выступавшего за формирование коалиции с «Лигой» под руководством Маттео Сальвини, проводившего «расистский и антииммигрантский» курс, уйти с поста председателя партии. После этого партию возглавлял председатель Палаты депутатов Роберто Фицо, пока Конте не вернул себе руководство в 2022 году. Из-за коалиции с «Лигой» результаты «Движения пяти звёзд» упали до 7% — 9% на муниципальных выборах, состоявшихся неделю назад. Конте хотел вернуть партии широкую поддержку, дистанцировавшись от воинственного курса правительства, которое встречает всё большее сопротивление антивоенного движения в стране.

Это не первый раскол «Движения пяти звёзд». С 2018 года оно потеряло почти треть от своих 320 членов парламента. Однако на этот раз, как утверждает левый итальянский журнал Contropiano, похоже, наступает конец эпохи «Пяти звёзд». Правительство Драги также находится под угрозой. Вслед за Ди Майо из партии вышли пять государственных секретарей, а также министр сельского хозяйства Стефано Патуанелли. Итальянские СМИ сообщают, что Ди Майо уже обратился к президенту Серджо Маттарелле, чтобы обсудить «переформирование большинства, поддерживающего Марио Драги», что показывает, что дальнейшая судьба правительства зависит от него, отмечает Junge Welt.