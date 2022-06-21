FAZ: из-за поставок тяжёлого вооружения Киеву премьер-министр Италии оказался на грани отставки

Политика премьер-министра Италии Марио Драги в отношении Украины подвергается всё более резкой критике со стороны его собственной коалиции, пишет Frankfurter Allgemeine. Лидеры «Движения пяти звёзд» и «Лиги» — сильнейших партий в составе правительства — выступают против передачи Киеву тяжёлого вооружения. Если Драги поставит вопрос о доверии правительству в парламенте, без их поддержки он рискует лишиться должности премьер-министра.

Политика премьер-министра Италии Марио Драги в отношении Украины подвергается всё более резкой критике со стороны его собственной коалиции. Во вторник и среду Драги отчитается в обеих палатах парламента о своей поездке в Киев и Ирпень, которую он совершил в четверг вместе с канцлером Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Чтобы прекратить критику со стороны депутатов и сенаторов в отношении поставок Киеву дополнительного тяжёлого вооружения, Драги мог бы поднять в парламенте вопрос о доверии правительству. На саммите ЕС — Западные Балканы и заседании Европейского совета в Брюсселе 23 и 24 июня, а также на саммите G7 в замке Эльмау в Баварии с 26 по 28 июня украинский кризис и дальнейшие поставки оружия Киеву станут одной из ключевых тем, пишет Frankfurter Allgemeine.

Во вторник группа сенаторов от левопопулистского Движения пяти звёзд планирует внести на дебатах по Украине резолюцию о прекращении поставок оружия Киеву. Министр иностранных дел Луиджи Ди Майо, бывший лидер Движения пяти звезд, подверг их планы резкой критике. На выходных Ди Майо с явным негодованием заявил, что для главного дипломата страны, являющейся частью ЕС, НАТО и G7, недопустимо постоянно убеждать партнёров в том, что Италия не занимает нейтральную позицию в конфликте на Украине, а явно выступает на стороне Киева. Ранее министр иностранных дел обвинил бывшего премьер-министра и нынешнего лидера Движения пяти звёзд Джузеппе Конте в том, что партия показала плохие результаты на местных выборах 12 июня.

Конте отверг критику Ди Майо. В левом крыле партии всё громче раздаются голоса за исключение Ди Майо из Движения пяти звезд из-за резкой критики Конте и его отношения к украинскому кризису. В борьбе за власть между Ди Майо и Конте основатель и почётный председатель партии комик Беппе Грилло недавно встал на сторону Конте. Для министра иностранных дел Ди Майо это означает дополнительное ослабление его позиций внутри партии.

Бывший министр внутренних дел Маттео Сальвини, лидер правопопулистской партии «Лига», выступает против поставок оружия Киеву уже в течение нескольких недель. Сальвини подвергается всё более резкой критике со стороны умеренного крыла партии за свою «промосковскую позицию». В конце концов Сальвини пришлось отменить самостоятельно спланированную поездку с миротворческой миссией в Москву, которую он подготовил без консультаций с Драги и Ди Майо, но при активной поддержке посла России в Италии Сергея Разова.

Движение пяти звёзд и «Лига» формально являются основными силами в широкой коалиции Драги. Без 72 голосов Движения пяти звёзд и 61 голоса «Лиги» в сенате во вторник Драги вряд ли сможет набрать большинство — 161 голос из 321, — необходимое для получения вотума доверия. Драги остаётся надеяться, что большинство сенаторов и депутатов от Движения пяти звёзд и «Лиги» не последуют за лидерами своих партий Конте и Сальвини в украинском вопросе и в обеих фракциях возобладают умеренные силы.

Драги играет на руку тот факт, что большинство сенаторов и депутатов от всех партий не хотят отставки правительства и преждевременного роспуска парламента, поскольку в соответствии с новой парламентской реформой число мест в законодательном органе следующего созыва будет сокращено с нынешних 945 до 600. Многие члены парламента в любом случае потеряют свои хорошо оплачиваемые посты после парламентских выборов в марте 2023 года. Они не хотят лишаться своей работы и своих привилегий преждевременно.

Представители премьер-министра заявляют, что Драги готов вести переговоры со скептиками и критиками политики правительства в отношении Украины в рядах коалиционных партий в обеих палатах парламента. В качестве возможного компромисса предлагается резолюция Совета министров и парламента, в которой правительство Драги обязуется активизировать усилия по поиску дипломатического решения украинского кризиса. 5 июля Драги отправится в Анкару для переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. С начала войны 24 февраля Драги неоднократно заявлял, что Турция должна играть важную роль в мирном урегулировании на Украине.

В резолюции, по мнению Драги, не должно содержаться конкретной информации о новых поставках вооружений, кроме обязательства правительства регулярно отчитываться о них парламенту. Драги считает, что пакет военной помощи Украине, одобренный парламентом 1 марта подавляющим большинством голосов, разрешает передачу любого оружия Киеву, отмечает Frankfurter Allgemeine.