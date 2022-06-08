Bloomberg: из-за украинского конфликта у Пентагона заканчивается оружие

В США истощаются запасы «Джавелинов» и «Стингеров», которое активно принимается ВСУ, сообщает Bloomberg. По словам издания, восстановить пробел будет непросто, поскольку Пентагону приходится иметь дело не только с перебоями цепочек поставок, но и с множеством различных внутренних недостатков военно-промышленного комплекса.

С начала конфликта на Украине «наиболее эффективным оружием» показали себя противотанковые ракетные комплексы «Джавелин». Вот только есть одна проблема: их американские запасы подходят к концу, пишет Bloomberg.

По словам издания, в результате боевых действий уже было израсходовано порядка одной трети арсенала «Джавелинов» вооружённых сил США. Через несколько месяцев Пентагон не сможет поставить Киеву новые единицы, не исчерпывая собственные резервы.

Кроме того, ВСУ израсходовали четверть американского запаса переносных зенитных ракет «Стингер». При нынешнем уровне использования они могут почти полностью иссякнуть к следующему году, утверждается в статье.

Пакет расходов бюджета на сумму $40 млрд., принятый конгрессом США в прошлом месяце, должен помочь восполнить эти запасы. Но проблема глубже, чем краткосрочные перебои с поставками, подчёркивает Bloomberg.

Военные планировщики и оборонные подрядчики уже давно отдают предпочтение таким дорогостоящим «платформам», как авианосцы и истребители. Проблему усугубили вызванные пандемией сбои в цепочке поставок микрочипов. Вдобавок, ускорению производства помешало «ослабление» военно-промышленной базы, отмечает издание.

Концентрация оборонной промышленности, обременительные правила заключения контрактов и нехватка квалифицированных работников привели к сокращению компаний, занятых в этой сфере. В отчете Пентагона за 2020 год говорилось о тревожном количестве случаев, когда военным приходится полагаться на одного, «часто ненадежного» поставщика, чтобы получить критически важные компоненты, обращает внимание Bloomberg.

«Слабость цепочки поставок Пентагона угрожает не только помощи Украине, но и способности Америки реагировать на будущие кризисы. В том числе на потенциальный конфликт из-за Тайваня, вооружённые силы которого зависят от американской техники», — рассуждает издание.

По мнению Bloomberg, для решения проблемы Джо Байден должен рассмотреть возможность применения Закона об оборонном производстве, который требует, чтобы компании уделяли приоритетное внимание доставке товаров для оборонных нужд. Порой эта мера используется в политических целях, но в этом случае она могла бы помочь преодолеть преграды в производстве военной техники и тяжёлого вооружения.

Устранение нехватки специализированных элементов, включая датчики, которые помогают высокоточному оружию находить цели, займёт больше времени. Пока же США следует убедить союзников по НАТО в необходимости предоставлять Киеву собственные противотанковые и зенитные системы и увеличивать поставки более нового недорогого вооружения, такого как дроны-камикадзе, заключает Bloomberg.