NI: США будет трудно восстановить запасы «Стингеров» и «Джавелинов», отправленных Киеву

Как считает The National Interest, американские ракеты «Стингер» и «Джавелин» обеспечили украинцам преимущество перед Россией, однако поставки Киеву оружия негативно отразились на США. Пентагон поставил на Украину около трети своих запасов, и в ближайшее время их будет трудно пополнить.

Пентагон поставил на Украину около трети своих запасов зенитных ракет «Стингер» и противотанковых ракет «Джавелин». Как пишет The National Interest, ракеты обеспечили украинцам преимущество перед Россией, но в ближайшее время их запасы будет трудно восстановить.

В своих показаниях перед сенатским комитетом по вооружённым силам представительница Министерства обороны Эллен Лорд объяснила ситуацию законодателям. Возместить зенитные ракеты «Стингер» «в ближайшие пару лет» Пентагон не сможет, поскольку производственные линии для боеприпасов времен холодной войны остановлены. Она добавила, что даже простые комплектующие для производства ракет «Стингер» могут оказаться труднодоступными.

Лорд добавила, что пополнение запасов ракет «Джавелин» «займёт, вероятно, пять лет», хотя их производственные линии ещё не закрыты.

Главный исполнительный директор Совета профессиональных услуг Дэвид Берто согласился с её оценкой: «Мы ещё не видели ни одного действующего контракта ни по «Джавелинам», ни по «Стингерам».

Отметив, что истощена примерно треть ракетных запасов, он признал: «Мы отстаём».