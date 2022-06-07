NYT: Запад поставляет Украине вооружение, которым там не умеют пользоваться

Множество из того вооружения, которое Запад поставляет на Украину на фоне российской спецоперации, значительно сложнее в использовании того, к чему привыкли украинцы, и требует дополнительно обучения, пишет The New York Times. Аналитики предупреждают, что это может привести к повторению неудачного опыта США в Афганистане.

В понедельник Великобритания объявила, что направит на Украину самую современную артиллерию большой дальности. Как сообщает The New York Times, заявление было сделано через несколько дней после того, как президент США Джо Байден одобрил предоставление Киеву современных ракетных систем залпового огня, которые могут поражать цели на расстоянии более 80 км.

При этом Россия не осталась в стороне. Киев впервые с конца апреля подвергся обстрелу ракетами. А президент России Владимир Путин, возмущённый обещанием Запада поставок на Украину ракет дальнего радиуса действия, предупредил, что Москва ответит «ударами», если Киев получит возможность атаковать Россию ракетами из США.

Впрочем, как отмечает издание, это не единственная проблема, которой для Киева могут обернуться поставки западного вооружения. В частности, множество из поставляемого вооружения намного сложнее в использовании, чем то, к которому привыкли украинцы.

И эта проблема уже даёт о себе знать на линии фронта. По данным журналистов NYT, многофункциональный тепловизионный бинокль с лазерным дальномером JIM LR, который позволяет видеть цели ночью, определять расстояние до них и их GPS-координаты, был бы именно тем, что нужно украинским солдатам — «если бы только они знали, как им пользоваться».

«Это всё равно что получить iPhone 13 и уметь только звонить. Я пытался научиться ими пользоваться, читая руководство на английском языке и используя Google Translate, чтобы понять его», — рассказал журналистам военнослужащий одного из подразделений на юге Украины Дмитрий Пысанка.

По словам украинского военного, некоторые из его сослуживцев всё же научились пользоваться биноклями, но затем ушли в запас, оставив подразделение, по сути, «с очень дорогим пресс-папье».

Аналитики предупреждают, что предоставление оружия без подготовки военных к его использованию рискует обернуться повторением неудачного опыта США в Афганистане, куда Вашингтон поставлял оборудование, которое невозможно было обслуживать без масштабной материально-технической поддержки.

«Украинцы стремятся использовать западное оборудование, но для его обслуживания требуется обучение. С некоторыми вещами не стоит спешить», — приводит NYT слова ведущего научного сотрудника Центра военно-морского анализа в Арлингтоне Майкла Кофмана.