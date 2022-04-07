ABC News: США отправили на помощь Украине дроны-камикадзе

Вашингтон послал дополнительную военную помощь Киеву на сумму $100 млн, сообщает ABC News. Помимо ракет «Джавелин» и «Томагавк», ВСУ получат беспилотники Switchblade, которые представляют собой тактический барражирующий боеприпас, отмечает телеканал.

США наращивают военную помощь Украине. В течение прошедших суток в страну было отправлено оружие на 100 миллионов долларов, в том числе ракеты «Джавелин» и крошечные, но смертоносные дроны Switchblade. Более того, в США уже обучают украинцев их применению. C репортажем корреспондент ABC News Марта Раддац.

Сегодня вечером более 100 таких взрывающихся беспилотников направляются на Украину, и за ними последуют другие. Дроны Switchblade достаточно малы, чтобы их можно было носить в рюкзаке и запускать из любого места. В отличие от БПЛА дальнего радиуса действия, таких как «Хищник», который пускает свои ракеты и возвращается на базу, они сами по себе являются ракетами.

Начинённый взрывчаткой и способный преодолевать расстояние до 25 миль, этот дрон-камикадзе запускается из трубки. Его оператор направляет беспилотник на цель, после чего тот врезается в неё. Некоторые из них способны пробить броню или оставить отверстие в танке.

Switchblade также имеет функцию «отзыва». Поэтому, если оператор заметит гражданских лиц в районе, в которые направляется дрон, то может прервать атаку.

Марта Раддац находится с нами на прямой связи из Вашингтона. И ещё, Марта, один интересный момент: американские военные обучали украинских военных, которые были здесь, в США, до начала конфликта, как использовать эти беспилотники.

МАРТА РАДДАЦ, главный корреспондент ABC News по международным отношениям: Всё верно, Дэвид. Управление этими дронами требует обучения. Но украинцы уже находятся в США по программе обмена иностранными военнослужащими. Поэтому по возвращении на Украину они смогут управлять ими или обучать других. И, по мнению администрации, именно эта техника вкупе с «Джавелинами» и «Стингерами» действительно имеет большое значение. Дэвид?

Хорошо. Марта Раддац из Вашингтона. Спасибо вам, Марта.

Дата выхода в эфир 06 апреля 2022 года.