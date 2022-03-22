Немецкий эксперт: на данный момент защититься от ракет «Кинжал» почти невозможно

Способность российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал» маневрировать на высокой скорости делает её почти неуловимой для радаров противника, рассказал немецкий эксперт Ульрих Кюн в своём интервью для Deutschlandfunk. Кюн отмечает, что, даже если ракету обнаружат, предпринимать защитные действия, скорее всего, будет уже поздно: это означает, что на данный момент защититься от таких ракет почти невозможно.

В минувший понедельник российские вооружённые силы впервые применили на Украине гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пишет Deutschlandfunk, ссылаясь на сообщение российского Минобороны. В ведомстве расскзали, что ударами ракет были уничтожены склад с оружием украинских ВВС, а также топливное хранилище.

Гиперзвуковая ракета «Кинжал» является полубаллистической ракетой, запускаемой с борта самолёта, рассказал немецкий эксперт по политике безопасности Ульрих Кюн в своём интервью для Deutschlandfunk. Кюн отмечает, что после пуска ракета преимущественно летит в высоких слоях атмосферы, где достигает гиперзвуковой скорости 5 тыс. км/ч, сохраняя при этом способность совершать манёвры.

Эксперт подчёркивает, что способность «Кинжала» маневрировать на высокой скорости делает ракету почти неуловимой для радаров противника. И даже если обнаружение всё же происходит, предпринимать какие-либо защитные действия, как правило, уже поздно. «Это означает, что на данный момент защититься от этих ракет почти невозможно», — приводит издание слова Кюна.

Как отмечает эксперт, «Кинжал» является ракетой нового типа, поэтому системам ПВО предстоит учиться обороне от них. Кроме того, по мнению Кюна, все предположения о причинах применения Россией «Кинжала» находятся в области спекуляций. В частности, речь идёт о предположениях, был ли запуск «Кинжала» обусловлен тактическими или стратегическими необходимостями.

На данный момент над разработкой собственного гиперзвукового оружия работают, прежде всего, США и Китай, отмечает Кюн. Кроме того, Кюн напоминает, что идея о размещении баллистических ракет на борту самолётов не является новой и прорабатывалась СССР и США ещё в 60-е и 70-е годы.