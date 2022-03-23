Handelsblatt: немцы жалуются на попытки Франции навязать им свою гегемонию в сфере обороны

Сотрудничество в сфере обороны между Францией и Германией показало свой трудный характер, пишет Handelsblatt. Прогрессу мешает соперничество французских и немецких концернов, работающих над созданием новых типов вооружений. Кроме того, немецкая сторона обвиняет французскую в попытках установить свою гегемонию в рамках партнёрства.

Выступая две недели назад на саммите в Версале, Эммануэль Макрон говорил о необходимости выделения дополнительных средств на европейскую оборону, пишет Handelsblatt. Несколькими днями позже стало известно, что Германия собирается закупить американские самолёты F-35. При этом глава Минобороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что немецкая сторона по-прежнему будет развивать с Францией проект совместного истребителя FCAS.

Несмотря на это, планы Германии по закупке F-35 вызвали в Париже недоумение, пишет издание. F-35 считаются наиболее продвинутыми боевыми самолётами в мире и могут быть большим, нежели просто переходным этапом на пути к FCAS. Со своей стороны, в Германии также есть недоверие и опасения по поводу того, что в рамках FCAS Франция заботится, прежде всего, о своей военной промышленности.

Как пишет Handelsblatt, анонсируя увеличение немецкого военного бюджета, канцлер Олаф Шольц заявил, что Берлин намерен создавать боевые самолёты и танки нового поколения совместно со своими союзниками в Европе и, в частности, с Францией. Однако за прошедшие годы это сотрудничество показало свою проблематичность, отмечает издание. Соперничество между вовлечёнными в проект немецкими и французскими предприятиями постоянно мешало прогрессу. При этом французам удавалось лучше защищать свои интересы: в частности, лидерские позиции в проекте FCAS занимает французский концерн Dassault, в то время как немецкое оборонное подразделение компании Airbus довольствуется статусом младшего партнёра.

Не менее трудно протекает сотрудничество и в рамках проекта MGCS, главной целью которого является разработка танка нового поколения, призванного в 2035 году заменить немецкий «Леопард 2» и французский «Леклерк». Немецкие эксперты отмечают, что изначально лидерскую роль в проекте должны были играть немецкие предприятия KMW и Rheinmetall, однако впоследствии чаша весов склонилась в пользу французской стороны.

Соперничество Франции и Германии в оборонной сфере наиболее ярко проявляется в области судостроения, отмечает Handelsblatt. Французская компания Naval Group неоднократно пыталась поглотить своего немецкого конкурента ThyssenKrupp Marine Systems. В результате потребовалось вмешательство немецкого правительства. Немецкие представители отрасли и политики жалуются на то, что Франция добивается своей гегемонии в рамках сотрудничества.