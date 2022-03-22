Le Monde: перед выборами сторонник ЕС Макрон заговорил о французском суверенитете

В новой предвыборной программе Эммануэль Макрон сделал акцент на теме независимости и суверенитета Франции в сфере промышленности, обороны и энергетики, сообщает Le Monde. Как отмечает издание, такая перемена в речах верного сторонника европейского проекта Макрона вызвала удивление. При этом сам президент объясняет смену курса кризисами последних лет, которые заставили страну осознать свою уязвимость.

«За более независимую страну» — такая цель была обозначена Эммануэлем Макроном в ходе представления программы, с которой действующий президент планирует идти на выборы главы государства, сообщает Le Monde. Как подчеркнул президент, в период пандемии COVID-19 Франция смогла осознать свою зависимость и уязвимость, в первую очередь, в промышленной сфере, а конфликт на Украине заставил её почувствовать те же проблемы в сфере энергетики и полезных ископаемых.

«Мы хотим оставаться открытой нацией, но есть вещи, которые мы не можем делегировать другим», — заметил президент. По его словам, в будущем необходимо будет создать «на 100 процентов французские» предприятия по производству электромобилей, ветрогенераторов или солнечных батарей.

Как отмечает издание, возвращение «трагедии истории» требует внесения некоторых изменений в программу Макрона. В период, когда на континенте происходят военные действия, хозяин Елисейского дворца делает акцент на теме «защиты». «А что нас защищает, если не границы, армия, способность решать за себя, короче говоря, суверенитет?» — задаётся риторическим вопросом издание. Как обещает программа президента, «контроль» и «защита» национальных границ будут обеспечены за счёт «инвестиций в особые силы».

Как напоминает газета, Эммануэль Макрон и раньше при первой возможности расхваливал идею «европейского суверенитета», но эта концепция сегодня, когда речь идёт о вооружении, кажется слишком абстрактной. Европейский союз не является военной державой, ведь у него нет сил ядерного сдерживания, а у Франции они есть.

Хотя Макрон не упоминает Брюссель прямо, в его речах теперь слышится эхо критики «первых сувереналистов» в адрес европейских структур, пишет газета. О «европейском пакте», который должен был представлять собой один из четырёх столпов «макронистского проекта», в презентации новой программы не упоминалось. Его нет и в программном документе, сведённом к трём основным темам: «связь поколений», «за производство» и «за Республику», отмечает издание, напоминая, что сам Макрон в частном порядке нередко называл себя «самым европейским из французских президентов».

«Если бы речь шла только о словах, никто в окружении Макрона не волновался бы. Европа представляет собой тот цемент, который объединяет разрозненное президентское большинство, состоящее из перебежчиков от левых и правых. Но слова иногда переходят в дела», — отмечает газета.

К примеру, мечта президента о полностью французских технологиях в области возобновляемых источников энергии резко контрастирует с реальностью, напоминает один из парламентариев. Дело в значительном отставании, накопленном французской промышленностью в этой сфере по сравнению с соседними странами: 50 морских ветряных электростанций невозможно создать к 2050 году без поддержки испанцев или датчан.

Как напоминает издание, ещё пять лет назад Эммануэль Макрон утверждал, что «протекционизм — это война». Теперь он же уверяет, что его проект был «вскормлен» кризисами, пережитыми в течение президентского срока. По мнению одного из сторонников президента, новый курс призван дать удовлетворение всем, даже если глава государства рискует при этом показаться непоследовательным.