Le Monde: производить самим или закупать в США — Европа пока не наметила стратегию перевооружения из-за российской угрозы
Саммиты НАТО и Европейского союза, состоявшиеся в Брюсселе 24 и 25 марта, развеяли сомнения в готовности европейцев начать всеобъемлющее перевооружение, затрагивающее все сферы государственного суверенитета: энергетику, высокотехнологичные отрасли и оборону, пишет обозреватель Le Monde Жан-Мишель Безат. По его словам, российская спецоперация на Украине лишь ускорила движение, начатое несколько лет назад после присоединения Крыма к России в 2014 году и усилившееся после критики экс-президента США Дональда Трампа в адрес членов НАТО.
Таким образом, Европа постепенно отказалась от политики получения «дивидендов от мира», возникшей после падения Берлинской стены в 1989 году. Рост угроз приведёт к резкому увеличению расходов на военные нужды, прогнозирует автор. Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО.
Старый континент стал «новой горячей точкой» перевооружения, считает исследователь и соавтор ежегодного отчёта Международного института исследований мира в Стокгольме Симон Веземан. Закупки оружия здесь выросли в период с 2017-го по 2021 год на 19% по сравнению с предыдущими пятью годами, в то время как во всём мире они сократились на 4,6%. По словам эксперта, доля Европы в торговле вооружением, увеличившаяся с 10% до 13%, «существенно» возрастёт в ближайшем будущем.
При этом между европейскими и американскими промышленниками назревает «контрактная» война, отмечает автор. ЕС демонстрирует готовность к укреплению «суверенитета», хотя многие страны — члены блока намерены оставаться «под зонтиком» Вашингтона и предпочитают продукцию, сделанную в США. Как напоминает журналист, американские Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics входят в пятёрку лучших мировых оружейных компаний.
При этом истребители F-35 продаются в Европе лучше, чем французские Ravale, не столько благодаря своим технологическим преимуществам, сколько благодаря желанию стран соответствовать стандартам НАТО, расширение которого в первую очередь идёт на пользу американской промышленности. «Перед лицом непревзойдённой мощи американского военно-промышленного комплекса вес Европы гораздо меньше», — констатирует журналист. Если на бумаге ЕС представляет собой вторую по величине военную державу в мире с бюджетом €250 млрд, 3 тыс. компаний, в которых работает почти 1 млн человек, и высочайшим уровнем технологий, то на практике каждая из стран производит собственную технику и защищает собственные госзаказы, отмечает Безат.
Отсутствие сотрудничества среди европейских стран приводит к увеличению объёма закупок у США для заполнения «пробелов в потенциале» и ежегодным дополнительным расходам в размере более €25 млрд, как отметил в 2016 году экс-еврокомиссар Мишель Барнье в докладе Европейской комиссии. С тех пор мало что изменилось, считает автор. Даже после публикации «стратегического компаса» у ЕС нет военных программ, которые задавали бы направление для производства.
События на Украине и риск крупномасштабного конфликта в Западной Европе заставил континент перевооружаться, однако некоторые отрасли находятся в трудном положении, существует угроза нехватки стратегических металлов, а производственные мощности ограничены, пишет обозреватель, добавляя, что это перевооружение, вероятно, займёт долгие годы.
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