Le Monde: производить самим или закупать в США — Европа пока не наметила стратегию перевооружения из-за российской угрозы

Европа подтвердила готовность перевооружаться перед угрозой масштабного конфликта на континенте, но пока не определилась со стратегией укрепления своей обороны, констатирует Le Monde. Как отмечает автор, на континенте развернулась война за оборонные контракты между европейскими и американскими предприятиями, и отсутствие координации между членами ЕС пока только играет на руку американским корпорациям.

Саммиты НАТО и Европейского союза, состоявшиеся в Брюсселе 24 и 25 марта, развеяли сомнения в готовности европейцев начать всеобъемлющее перевооружение, затрагивающее все сферы государственного суверенитета: энергетику, высокотехнологичные отрасли и оборону, пишет обозреватель Le Monde Жан-Мишель Безат. По его словам, российская спецоперация на Украине лишь ускорила движение, начатое несколько лет назад после присоединения Крыма к России в 2014 году и усилившееся после критики экс-президента США Дональда Трампа в адрес членов НАТО.

Таким образом, Европа постепенно отказалась от политики получения «дивидендов от мира», возникшей после падения Берлинской стены в 1989 году. Рост угроз приведёт к резкому увеличению расходов на военные нужды, прогнозирует автор. Швеция и Финляндия могут вступить в НАТО.

Старый континент стал «новой горячей точкой» перевооружения, считает исследователь и соавтор ежегодного отчёта Международного института исследований мира в Стокгольме Симон Веземан. Закупки оружия здесь выросли в период с 2017-го по 2021 год на 19% по сравнению с предыдущими пятью годами, в то время как во всём мире они сократились на 4,6%. По словам эксперта, доля Европы в торговле вооружением, увеличившаяся с 10% до 13%, «существенно» возрастёт в ближайшем будущем.

При этом между европейскими и американскими промышленниками назревает «контрактная» война, отмечает автор. ЕС демонстрирует готовность к укреплению «суверенитета», хотя многие страны — члены блока намерены оставаться «под зонтиком» Вашингтона и предпочитают продукцию, сделанную в США. Как напоминает журналист, американские Lockheed Martin, Raytheon Technologies, Boeing, Northrop Grumman и General Dynamics входят в пятёрку лучших мировых оружейных компаний.

При этом истребители F-35 продаются в Европе лучше, чем французские Ravale, не столько благодаря своим технологическим преимуществам, сколько благодаря желанию стран соответствовать стандартам НАТО, расширение которого в первую очередь идёт на пользу американской промышленности. «Перед лицом непревзойдённой мощи американского военно-промышленного комплекса вес Европы гораздо меньше», — констатирует журналист. Если на бумаге ЕС представляет собой вторую по величине военную державу в мире с бюджетом €250 млрд, 3 тыс. компаний, в которых работает почти 1 млн человек, и высочайшим уровнем технологий, то на практике каждая из стран производит собственную технику и защищает собственные госзаказы, отмечает Безат.

Отсутствие сотрудничества среди европейских стран приводит к увеличению объёма закупок у США для заполнения «пробелов в потенциале» и ежегодным дополнительным расходам в размере более €25 млрд, как отметил в 2016 году экс-еврокомиссар Мишель Барнье в докладе Европейской комиссии. С тех пор мало что изменилось, считает автор. Даже после публикации «стратегического компаса» у ЕС нет военных программ, которые задавали бы направление для производства.

События на Украине и риск крупномасштабного конфликта в Западной Европе заставил континент перевооружаться, однако некоторые отрасли находятся в трудном положении, существует угроза нехватки стратегических металлов, а производственные мощности ограничены, пишет обозреватель, добавляя, что это перевооружение, вероятно, займёт долгие годы.