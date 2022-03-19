Fox News: эксперт объяснил, почему отправка МиГов Украине — плохая идея

Подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире Fox News напомнил о предупреждении Владимира Путина, что, если какая-то страна отправит на Украину свои самолёты, он будет считать её участницей войны. Соответственно, если это сделает кто-то из западных стран, то автоматически это задействует статью 5 устава НАТО о коллективной обороне.

На связи со мной подполковник в отставке Дэниэл Дэвис, сейчас он старший сотрудник в Defense Priorities. Лишь несколько человек в СМИ поднимают вопрос о практической стороне дела. Корреспондент Politico по делам обороны на своей странице в Twitter задал вопрос: кто из украинских пилотов будет летать на них (на МиГах. — прим. ИноТВ). Знаем ли мы об их возможностях? Хочу задать Вам этот же вопрос.

ДЭНИЭЛ ДЭВИС, подполковник в отставке: Нет, мы не знаем. И мы многого не знаем. Я согласен практически со всем, что Вы сейчас сказали. Он так чётко описал ситуацию. Но я добавлю ещё пару деталей, которые ещё больше подчеркнут, почему это не такая уж хорошая идея.

Владимир Путин не просто мог посчитать это за негативный аспект, но он чётко сказал, что если какая-либо страна отправит истребители в воздушное пространство Украины и атакует россиян, то он будет считать эту страну участницей конфликта, и он отреагирует соответствующим образом и может даже атаковать её воздушное пространство.

Думаю, в этом причина того, что Польша, когда они обсуждали этот вопрос, сказала: а что, если отправить их на базу Рамштайн в Германии, чтобы они были там. Ведь они не хотят, чтобы их воздушное пространство атаковали. И это понятно.

Ведь кто бы этого ни сделал, он может задействовать статью 5 устава НАТО — и тогда война будет у США с Россией, у НАТО с Россией. В поставках этих МиГов нет ничего такого, что оправдывало бы вероятность, что США могут ввязаться в войну. И вместо того, чтобы трагедия разыгрывалась только на Украине, как Вы хорошо её описываете, она бы разошлась на Варшаву, или, может быть, Словакию, или, упаси Боже, случилось бы ядерное нападение на США. Ничто этого не стоит.

Дата выхода в эфир 18 марта 2022 года.