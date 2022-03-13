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WP: США работают с европейскими союзниками над передачей Украине более передовых вооружений

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Вашингтон работает со своими европейскими союзниками над тем, чтобы ускорить поставку Украине более передовых вооружений, пишет The Washington Post. Как отмечает издание, происходит это на фоне того, как власти США столкнулись с критикой в свой адрес за их отказ от предложения Польши направить Киеву истребители МиГ-29.
WP: США работают с европейскими союзниками над передачей Украине более передовых вооружений
AP
Администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками над тем, чтобы ускорить доставку на Украину более совершенных систем ПВО и других вооружений, пишет The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.

Обсуждение этого вопроса, как отмечает издание, проходило в преддверии запланированной на следующую неделю поездки министра обороны США Ллойда Остина для встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии.

Последняя вместе с Польшей и Румынией заявила о своей готовности направить соседней Украине военную помощь. В частности, Словакия обладает хорошо знакомыми украинцам зенитно-ракетными комплексами С-300, говорится в статье.

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что Соединённые Штаты намерены вооружить правительство в Киеве «теми средствами, которые, как мы знаем, нужны украинцам и которые они очень хорошо используют». Однако он отказался уточнить, какие виды вооружений могут быть включены в следующую волну поставок.

«Некоторые из этих средств у нас есть, и мы их предоставляем. Некоторых из этих средств у нас нет, но мы знаем, что у других они есть, и мы также помогаем это координировать», — сказал Кирби.

Между тем, как напоминает издание, ранее на этой неделе администрация Байдена столкнулась с резкой критикой их решения отказаться от инициативы Польши, которая предложила направить часть польских истребителей МиГ-29 на Украину путём «бесплатной» передачи их Соединённым Штатам.

США, сославшись на опасения, что Россия расценит этот шаг как провокацию со стороны Вашингтона, заявили, что предложение Варшавы не является «состоятельным».
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источник
Washington Post США Северная Америка
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Европа Ллойд Остин МиГ-29 НАТО Польша С-300 Словакия США Украина
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