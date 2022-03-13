WP: США работают с европейскими союзниками над передачей Украине более передовых вооружений

Администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками над тем, чтобы ускорить доставку на Украину более совершенных систем ПВО и других вооружений, пишет The Washington Post со ссылкой на американских официальных лиц.



Обсуждение этого вопроса, как отмечает издание, проходило в преддверии запланированной на следующую неделю поездки министра обороны США Ллойда Остина для встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе и Словакии.



Последняя вместе с Польшей и Румынией заявила о своей готовности направить соседней Украине военную помощь. В частности, Словакия обладает хорошо знакомыми украинцам зенитно-ракетными комплексами С-300, говорится в статье.



Представитель Пентагона Джон Кирби заявил журналистам, что Соединённые Штаты намерены вооружить правительство в Киеве «теми средствами, которые, как мы знаем, нужны украинцам и которые они очень хорошо используют». Однако он отказался уточнить, какие виды вооружений могут быть включены в следующую волну поставок.



«Некоторые из этих средств у нас есть, и мы их предоставляем. Некоторых из этих средств у нас нет, но мы знаем, что у других они есть, и мы также помогаем это координировать», — сказал Кирби.



Между тем, как напоминает издание, ранее на этой неделе администрация Байдена столкнулась с резкой критикой их решения отказаться от инициативы Польши, которая предложила направить часть польских истребителей МиГ-29 на Украину путём «бесплатной» передачи их Соединённым Штатам.



США, сославшись на опасения, что Россия расценит этот шаг как провокацию со стороны Вашингтона, заявили, что предложение Варшавы не является «состоятельным».