Junge Welt: мораль и жертвы их не волнуют — ЕС использует кризис на Украине для ослабления России

В отношениях с Украиной Европа всегда действовала методами мафиозного шантажа, подталкивая страну к «цветной революции», пишет junge Welt. А теперь ещё и финансирует Киев и поставляет ему оружие, чтобы боевые действия не закончились слишком быстро. Главная цель Брюсселя в этом конфликте — ослабление России, а смерти людей и мораль его не волнуют, убеждён автор статьи Арнольд Шёльцель.

ЕС хорошо знакома мафиозная фраза: «Я сделаю тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться», пишет junge Welt. Ведь именно такой метод шантажа был применён к Украине в 2013 году: Таможенный союз с Россией и другими странами СНГ или соглашение об ассоциации с Европой. Виктор Янукович, занимавший тогда пост президента, хотел и то, и то, но дверь в ЕС захлопнулась, напоминает автор статьи Арнольд Шёльцель.

После этого начался «майдан», очередная «цветная революция», в которую Европа и США вложили огромные деньги, продолжает издание. Теперь же ЕС, который хвалится тем, что дал Киеву больше всего финансов, впервые в своей истории поставляет на Украину и оружие, чтобы боевые действия не закончились слишком быстро.

Также «вымогатели из Брюсселя» объявили России экономическую войну в доселе невиданных масштабах. К ней присоединились и США, наложив эмбарго на российские энергопоставки. А вот в Германии в этом вопросе осторожность проявляют даже зелёные, которые славятся тем, что способны на любые иррациональные действия против России. Дело в том, что речь идёт о больших объёмах — 155 млрд кубометров голубого топлива, — которые идут с Востока на Запад.

Впрочем, в ЕС собираются к концу 2022 года снизить энергетическую «зависимость» от России на две третьих. Расплачиваться за этот «геополитический горячечный бред» придётся всем, кто хочет жить в тепле, использует электричество и заправляется бензином. «Последняя немецкая партия, которая делала ставку на экономическую автаркию и колонизацию Восточной Европы и России, была НСДАП», — напоминает Шёльцель.

При этом западные наместники в Киеве абсолютно ничем не отличаются от своих покровителей в Брюсселе и Вашингтоне: принуждают без колебаний, продолжает автор. Украинский посол в Германии недавно заявил, что Берлин должен отказаться от энергопоставок из России. По его словам, любое другое решение «неприемлемо с моральной точки зрения». Но, как и многие другие, он, естественно, прекрасно понимает, что ни киевские власти, которые убили больше 14 тыс. человек в Донбассе, ни ЕС никогда не волновали смерти людей или мораль, убеждён Шёльцель: «ЕС использует боевые действия для того, чтобы ослабить Россию».