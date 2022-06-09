Le Figaro: «с автоматом против танков» — украинских добровольцев посылают в бой без оружия и подготовки

Украинцы, добровольно вступившие в ряды армии и теробороны, жалуются, что попадают в зоны боевых действий без предварительной подготовки, оружия или амуниции, сообщает Le Figaro. Как передаёт издание, изначально гражданские лица должны были служить в родных краях, но по новому закону их было разрешено отправлять в другие регионы, в том числе, на линию фронта. В результате многие новобранцы перестали доверять военному руководству и могут в будущем пожалеть о записи в вооружённые силы.

Украинец Вадим (имя изменено), три месяца назад ещё живший с семьёй во Франции, бросил всё, чтобы принести пользу своей стране после начала российской военной спецоперации, рассказывает Le Figaro. Не имея боевого опыта, но желая сражаться, Вадим вступил в ряды территориальной обороны своего родного края на западе страны, однако через какое-то время его подразделение в составе тридцати человек было отправлено под Северодонецк, в Донбасс, где сосредоточила наступление Москва.

«Это был ужас, — делится Вадим. — Наше обучение длилось всего полтора дня, а из вооружения каждому дали по Калашникову. Против нас были русские танки и артиллерия, не говоря уже об авиации, которая постоянно нас обстреливала», — рассказывает собеседник издания.

Его друг Глеб, который также не пожелал раскрыть своё настоящее имя, рассказывает, что бойцы убедили командира начать отступление после того, как на передовой погибло множество военных, и та же участь угрожала их подразделению. Вскоре после выхода из траншеи командир был убит.

«По прибытии нас обвинили в том, что мы покинули наши позиции, не получив на это разрешения. Невозможно доказать, что наш командир нас покинул. Нам было приказано немедленно вернуться в бой, иначе нас официально обвинили бы в неподчинении», — рассказывает Глеб.

Из тридцати мужчин 23 отказались. С 31 мая они должны оставаться в Бахмуте. Их дело рассматривается областным судом Донецкой области. По словам адвоката конторы, представляющей интересы обвиняемых по этому делу, Владимира Скоробогатько, рассмотрение идёт по видеосвязи, поскольку обвиняемым нельзя покидать Бахмут, а судья и защита работают из безопасных мест.

Коллега Скоробогатько Дмитрий Сергеенко считает, что отправка неподготовленных бойцов на фронт связананехваткой личного состава и тяжёлого вооружения у украинской армии для длительного противостояния России.

«Проблема в том, что не только большая часть новобранцев, поступивших в армию после начала военных действий, недостаточно обучена, но и некоторые офицеры, которые служили в армии с самого начала военных действий, не пригодны для командования, что демонстрирует сбои в системе, возникшие до начала российской спецоперации», — объясняет Сергеенко.

Тем более, что по первоначальномуц плану добровольцы, вступившие в ряды в регулярной армии и территориальной обороны будут направляться в свои родные места. Однако 3 мая был принят новый закон, который позволяет военному руководству отправлять подразделения армии и территориальной обороны и в другие регионы, в том числе на фронт.

«Из-за этого закона многие добровольцы, нанявшиеся в армию или территориальную оборону и едва обученные обращению с оружием, были отправлены против своей воли в положение, в котором они никогда не должны были оказаться. Например, наши клиенты страдают от физических и психологических травм. Они были гражданскими лицами, без опыта или практически без подготовки, которых начальство отправило на бойню», — продолжает юрист.

«Этот новый закон и ситуации, которые он породил, вероятно, окажут негативное влияние в среднесрочной и долгосрочной перспективе: доверие к государству и армии может быть подорвано, многие могут пожалеть о своём участии и затаить обиду на военную структуру»,—замечает адвокат.

По словам защитников, их коллеги из других регионов сообщают об аналогичных случаях с добровольцами.

«У этих новых солдат уже есть некоторое недоверие к государственным структурам: все они, к примеру, говорят, что, если пойдут к военному врачу или начальнику, он скажет им: «У тебя две руки и две ноги, так что можешь идти на фронт», —добавляет Сергеенко.

Как передаёт газета, через некоторое время Вадим сообщил, что его группа была отправлена в город на фронте, подвергшийся особенно интенсивным бомбардировкам, однако уточнил, что их привезли для размещения на другом участке по их выбору или для лечения в военном госпитале по желанию.

«Их начальство, вероятно, пытается урегулировать спор мирным путём, чтобы избежать полоскания грязного белья на публике», — поясняет Скоробогадько. Трое в подразделении получили травмы: по словам Вадима, они были избиты одним из начальников. У одного из мужчин сломан нос.