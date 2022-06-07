УН: Зеленский заявил, что Запад начинает подталкивать Украину к заключению мира с Россией

Владимир Зеленский заявил, что политики из западных стран начинают подталкивать Украину к заключению мира с Россией на выгодных для российской стороны условиях. При этом, как передают «Украинские новости», Зеленский добавил, что Киев ничего не знает об этом, так как его не приглашают на обсуждения.

Политики из западных стран начинают подталкивать Украину к заключению мира с Россией на выгодных для российской стороны условиях, при этом Киев ничего не знает об этом, так как его не приглашают для обсуждений. Как пишут «Украинские новости», соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский.

«Всем очень хочется максимально нас немного толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодного для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы», — заявил украинский президент.

По его словам, одни стороны ищут финансовую выгоду, другие — политическую.

Зеленский отметил, что в мире растёт усталость от конфликта на Украине, поэтому люди хотят «какого-нибудь результата».

«А нам с вами нужен результат — для нас. Так вот, структуры по решению вопроса с положительным результатом для нас я с ними не обсуждал», — заявил Зеленский.

На вопрос журналистов, ведёт ли Украина переговоры о мирном плане, который обсуждают политики из США, Великобритании и Европейского союза, Зеленский ответил, что такие переговоры «находятся на уровне нуля».