УН: Зеленский заявил, что Запад начинает подталкивать Украину к заключению мира с Россией
Политики из западных стран начинают подталкивать Украину к заключению мира с Россией на выгодных для российской стороны условиях, при этом Киев ничего не знает об этом, так как его не приглашают для обсуждений. Как пишут «Украинские новости», соответствующее заявление сделал Владимир Зеленский.
«Всем очень хочется максимально нас немного толкать к какому-то результату, точно не желаемому для нас, потому что нас не спрашивали пока, а выгодного для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы», — заявил украинский президент.
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