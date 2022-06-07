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Обозреватель Bloomberg: при помощи российской спецоперации на Украине на Западе пытаются разрешить кризис своей идентичности

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Запад пытается воспользоваться спецоперацией России на Украине, чтобы разрешить кризис своей идентичности путём «риторического преувеличения своих воли и ресурсов» против Кремля, полагает обозреватель Bloomberg Панкай Мишра. Однако журналист утверждает, что единство Запада в настоящий момент недостижимо, учитывая не только хрупкость их коалиции, но и внутреннее разделение западных стран.
Обозреватель Bloomberg: при помощи российской спецоперации на Украине на Западе пытаются разрешить кризис своей идентичности
AP

Промежуточным итогом более чем ста дней после начала российской спецоперации на Украине стало не только появление многочисленных политических, экономических и экологических кризисов, но и возрождение опасных заблуждений на Западе, пишет обозреватель Bloomberg Панкай Мишра. 

Ещё несколько месяцев назад Соединённые Штаты, Европейский союз и трансатлантические связи терзали острые разногласия. Германия установила взаимовыгодные отношения с Россией. Польша всё глубже погружалась в автократию, навлекая на себя карательные меры со стороны своих партнёров по ЕС. Во главе правительства в Великобритании оказался «лжец» Борис Джонсон. Над США, пострадавших от президентства Дональда Трампа, пандемии коронавируса и военного фиаско в Афганистане, нависла угроза гражданской войны. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что НАТО находилось в состоянии «смерти мозга».
 
Однако как только президент России Владимир Путин ввёл войска на Украину, западные политики и журналисты поспешили заявить, что все эти расколы «чудесным образом исчезли». По мнению Мишра, восхваляя «западное единство» и возрождение «свободного мира», они, казалось, тратили столько же времени на восстановление собственного восприятия Запада, сколько на выработку эффективного ответа на спецоперацию.
 
Разумеется, нескоординированные ответные действия всегда были обречены на провал. В качестве примера обозреватель приводит антироссийские санкции, которые превозносились в качестве «проекции западной решимости против путинизма». Неэффективные даже против таких режимов, как Куба, санкции предсказуемо не смогли сдержать российского лидера, вместо этого подвергнув миллиарды людей по всему миру резкой инфляции и голоду.
 
Мишра отмечает, что дополнительные карательные меры были введены очень избирательно, с большим упором на сохранение единства, чем на политические, экономические и социальные последствия для мира, который едва оправился после двух лет пандемии. По его мнению, не стоит удивляться тому, что большинство стран, включая таких близких западных союзников, как Индия и Турция, продолжают вести бизнес с Россией.
 
Теперь, «убедившись в собственной риторике о силе западной коалиции», американские политики и журналисты наперебой твердят о смене режима в России и фатальном ослаблении страны, не вспоминая о том, как подобные фантазии сработали в Ираке, Афганистане и Ливии. В то же время, спустя три месяца после начала спецоперации, эти же западные деятели, похоже, не приблизились к определению реалистичных целей Запада на Украине.
 
При этом, по мнению обозревателя новостного агентства, варианты, стоящие перед США и Европой, всегда были предельно ясны. Запад может полностью поддержать сопротивление Украины России, ввести санкции, которые невозможно будет обойти, и оборвать всяческие торговые связи с Россией. Или же там могут вспомнить о неизбежном обязательстве говорить со своими врагами и предложить Украине и России стимулы для выхода из конфликта посредством переговоров. 
 
Первый вариант, по мнению обозревателя, едва ли можно назвать идеальным. Так, страны, которые зависят от России в вопросах энергоснабжения и продовольствия, не могут в одночасье оборвать связи — на это не пойдёт даже Германия. Кроме того, прямую военную конфронтацию с государством, обладающим ядерным оружием, Мишра называет неразумной.
 
Тем не менее второй вариант сейчас вряд ли удастся реализовать. Таким образом, Украина не получает от Запада ни оружия, к поставкам которого призывают в Киеве, ни достаточной мотивации для достижения мира дипломатическим путём.
 
Сложившуюся ситуацию журналист называет «психологической драмой» о небольшом, но влиятельном меньшинстве политиков и журналистов, которые пытаются разрешить кризис идентичности Запада путём «риторического преувеличения его воли и ресурсов против Путина».
 
По мнению Мишра, за четыре года пребывания у власти бывший президент США Дональд Трамп разрушил представления времён холодной войны о Западе как о «свободном, демократическом и рациональном». В Европе праворадикальные движения, а также те, кто открыто восхищался Путиным, ещё больше размыли то представление Запада о самом себе, которое сложилось в ходе длительного противостояния с тоталитарным советским коммунизмом.
 
Все действия и решения Запада, связанные со спецоперацией на Украине, наталкивают обозревателя Bloomberg на подозрение, что синхронизация целей и идентичности стала для Запада важнее, чем предотвращение глобальной гуманитарной катастрофы. Кроме того, по его мнению, единство Запада в настоящий момент недостижимо, учитывая хрупкость коалиции внутренне разделённых западных стран.
 
Более того, западной гегемонии в современном мире мешают слишком много факторов, в том числе подъём Китая и возрождение «побеждённого соперника России — в качестве энергетической сверхдержавы».
 
Мир и стабильность сейчас будут зависеть от того, сможет ли сегодняшний разобщённый Запад найти «менее вероломные» способы взаимодействия с остальным миром, отмечает в своей статье для Bloomberg Мишра.
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Bloomberg США Северная Америка
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