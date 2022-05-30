Обозреватель El País призвала к пересмотру глобальной позиции ЕС на фоне возвращения к идеологии холодной войны

Спецоперация России на Украине подтолкнула мир к возвращению к холодной войне, в которой Запад укрепляет военную мощь в рамках НАТО, обеспечивая США новую гегемонию против альянса России и Китая, полагает обозреватель El País Мариам Мартинес-Баскуньян. По мнению политолога, в условиях тех рисков, которые это создаёт для Брюсселя, ЕС необходимо пересматривать свою позицию в мире.

Хотя экономическая взаимозависимость стран всего мира является сдерживающим фактором любых военных действий, сейчас мир устремился к разобщённости, а не ко всё большей взаимозависимости. Как пишет обозреватель El País политолог Мариам Мартинес-Баскуньян, мир возвращается к противоречиям и идеологическим представлениям холодной войны: Запад укрепляет свои вооружённые силы в рамках Атлантического альянса, обеспечивая США новую гегемонию против общего врага — альянса России и Китая.

«Как это повлияет на либеральную мечту о превращении ЕС в стратегически суверенную глобальную силу, которая будет убедительно соперничать как с развивающимся Китаем, так и с угасающими США?» — таким вопросом в складывающихся условиях задаётся немецкий социолог Вольфганг Штрек.

По мнению журналистки, несмотря на то, что возрождение мышления холодной войны — неизбежная ситуация, учитывая начало российской спецоперации на Украине, сомнения Штрека относительно будущего Европы необходимо принимать во внимание. В частности, речь идёт о том, оставит ли милитаризация Европы под эгидой НАТО место для стратегической автономии, которая казалась региону необходимой, когда во главе Белого дома был Дональд Трамп.

Мартинес-Баскуньян полагает, что дебаты могут возобновиться уже в ноябре, в случае если республиканцы выиграют выборы в конгресс, или через два года, в случае победы представителя Республиканской партии на президентских выборах.

Впрочем, не все эксперты согласны с неотвратимостью укрепления НАТО. Английский историк Адам Туз полагает, что ввод российских войск на Украину свидетельствует о провале Североатлантического альянса, который был создан «для сдерживания российской экспансии и поддержания мира в Европе».

При этом интересы США в Европе, вероятно, ограничиваются Украиной. Кроме того, в отличие от Брюсселя, у Вашингтона нет соседей с Москвой. И если спецоперация России затянется, под боком у Европы появится второй Афганистан, с вытекающими гуманитарными, экономическими и политическими издержками.

Мартинес-Баскуньян называет оба взгляда «интересными». По мнению Штрека, стратегические цели НАТО отодвинут на второй план инициативу по прекращению финансовой помощи Польше или Венгрии за нарушение верховенства закона. По мнению Туза, антироссийская кампания США в восточных странах будет способствовать их внутренней радикализации.

В связи с этим в своей статье для El País обозреватель настаивает на необходимости ЕС задуматься о том, как блок будет пересматривать существующую позицию европейского проекта в новых условиях атлантистского лидерства под эгидой США.