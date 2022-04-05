GT: США нарушили обещание не расширять НАТО и вынудили Россию защищать свою национальную безопасность

США, нарушив обещание не расширять НАТО и попытавшись в рамках НАТО посягнуть на сферы влияния России, спровоцировали конфликт с Москвой, пишет Global Times. Как отмечает издание, спецоперация на Украине необходима России для «обеспечения собственной национальной безопасности и противодействия военно-политическому доминированию враждебного военного альянса» НАТО.

Распад в 1991 году Советского Союза, вслед за распадом Организации Варшавского договора, стал переломным моментом в истории, положив конец десятилетиям разделения на европейском континенте. Как пишет Global Times, США и их союзники восприняли его как окончательную победу и подтверждение собственной идеологии, которая приведёт к установлению «постоянного и необратимого мирового порядка», в котором будет доминировать Вашингтон.

Издание полагает, что в подобных условиях внешняя политика стран Запада с 1991-го по 2014 год была сосредоточена на попытках завершить оформление нового порядка и укрепить его. Так как в этот период у Запада не было серьёзного противника в лице какого-либо государства, там сосредоточились на расширении своего влияния в небольших странах «посредством серии целенаправленных войн», направленных на смену режимов, в рамках доктрины по «войне против терроризма». Началось всё с провозглашения бывшим президентом США Джорджем Бушем — младшим «нового мирового порядка» в войне против Ирака, затем Запад осуществил интервенцию в Сомали, Югославию, Афганистан, Ливию, Сирию и многие другие страны.

Жажда ещё большей власти заставила США и их союзников сохранить НАТО, а не распустить альянс после окончания холодной войны. Хотя НАТО изначально задумывался как оборонительный блок против Советского Союза, его превратили в наступательную силу в поддержку нового мирового порядка. Однако, несмотря на то что у США не было серьёзного противника среди других государств, Вашингтон нарушил данные Москве обещания о нерасширении альянса на восток.

По мнению Global Times, Россия после холодной войны не была врагом Запада и даже стремилась интегрироваться в него. Тем не менее в Кремле обнаружили, что было бы ошибкой разрушать свою экономику в пользу западного капиталистического господства. Падение уровня жизни россиян в таком случае сочеталось бы с тем, что на Западе продолжили бы «стратегически подчинять себе страну», не признавая в России равного партнёра.

Расширение НАТО, а также интервенция Запада в Югославию стали поворотными моментами, которые вновь породили у России недоверие к намерениям Запада. А затем, попытавшись окружить Россию, западные страны и вовсе спровоцировали конфликт. «В своём высокомерии» США и их союзники отказались идти на компромисс, запустив цепную реакцию событий, которые и привели к началу российской спецоперации на Украине, которая необходима Москве для «обеспечения собственной национальной безопасности и противодействия военно-политическому доминированию враждебного военного альянса».

Как отмечает Global Times, всего этого можно было избежать, однако, несмотря ни на что, западные правительства и средства массовой информации продолжают вводить общественность в заблуждение относительно причин спецоперации. На Западе продолжают «идеологический крестовый поход», пытаясь любой ценой сделать либеральную демократию доминирующей в мире идеологией.