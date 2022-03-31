Fox News: в 2014 году британский евродепутат предсказал, чем обернётся политика НАТО на Украине

В 2014 году депутат Европарламента Найджел Фарадж призывал прекратить учения НАТО на Украине и отказаться от ненужных провокаций в адрес России. «Мы что же, простились с рассудком? Мы действительно хотим войны с Путиным? Потому что если да, то мы, определённо, всё для этого делаем», — сетовал британский политик. Как отмечает Fox News, в 2022 году эти слова воспринимаются как пророческие.

На данном этапе хорошо было бы знать точно, что это. Что произошло и почему? Почему русские так поступили? Спрашивать об этом — не измена, а необходимость. Невозможно принимать мудрые решения касательно будущего, не понимая, что произошло сейчас. Это необходимое условие.



Но наши лидеры до сих пор отказываются это делать. Они продолжают лгать самим себе, а для нас, остальных, вводят цензуру. Они принуждают весь американский народ по-детски повторять лозунги о «противостоянии добра и зла». Это оскорбительно. Хуже того, это не полезно. Не так нации выживают в подобных сложных обстоятельствах. Кризис требует кристально ясного мышления.



Итак, сейчас самое время игнорировать людей, последовательно ошибавшихся, и вместо этого внимательно прислушаться к тем, кто в прошлом оказывался прав. К тем, кто предвидел боевые действия на Украине и говорил об этом вслух. Таких людей вам следует слушать, и один из них — Найджел Фарадж.



Никто не назвал бы Фараджа марионеткой Владимира Путина. Как раз наоборот. Фарадж — националист, ему важна его собственная страна, которой он посвятил жизнь. Его страна — Великобритания, чьи долгосрочные интересы серьёзно пострадали от ввода российских войск (на Украину. — ИноТВ) и от реакции Запада. К сожалению, то же самое касается и нашей страны. У Соединённых Штатов никогда не было такого безрассудного президента, как Джо Байден, и мы будем долго за это расплачиваться.



Но Найджел Фарадж, если бы его спросили, мог бы всё это предсказать. На самом деле, он это предсказывал — в 2014 году, когда возглавлял Партию независимости Соединённого Королевства. В том году Фарадж произнёс в Европейском парламенте речь, которую мы, к сожалению, услышали только вчера. Теперь, по прошествии времени, его слова кажутся пророческими.



Фарадж понимал, что случится, потому что ясно видел то, что уже произошло. Посмотрите внимательно. Мы полагаем, вы согласитесь, что это анализ, который стоит услышать. Вот что говорил Найджел Фарадж об Украине восемь лет назад.



НАЙДЖЕЛ ФАРАДЖ, бывший депутат Европейского парламента: В длинный список внешнеполитических провалов и противоречий последних лет, включающий в себя, конечно же, бомбардировки Ливии и желание вооружать повстанцев в Сирии, входит и ненужное провоцирование Владимира Путина.



Эта империя Евросоюза, вечно стремящаяся к расширению, несколько лет назад заявила о своих территориальных притязаниях на Украину. Что ещё хуже, некоторые члены НАТО заявили, что они также хотят присоединения Украины к НАТО. Мы напрямую поощряли восстание на Украине, приведшее к свержению президента Януковича, что, в свою очередь, конечно же, вызвало реакцию со стороны Владимира Путина. Мораль этой истории: если вы тыкаете русского медведя палкой, не удивляйтесь, когда он отреагирует.



Сегодня, в продолжение всего этого, мы с неподобающей спешкой проталкиваем соглашение об ассоциации с Украиной, и пока мы разговариваем, солдаты НАТО проводят военные учения на Украине. Мы что же, простились с рассудком? Мы действительно хотим войны с Путиным? Потому что если да, то мы, определённо, всё для этого делаем.



Возможно, нам надо признать, что Запад сейчас столкнулся с крупнейшей угрозой и крупнейшим кризисом для нашего образа жизни более чем за 70 лет. Недавнее обезглавливание британских и американских заложников наглядно иллюстрирует проблему. И, конечно же, в этой борьбе участвуют и наши собственные граждане из наших собственных стран. В войне с исламским экстремизмом Владимир Путин, что бы вы ни думали о нём как о человеке, на самом деле, на нашей стороне.



Я предлагаю нам повзрослеть. Я предлагаю нам признать настоящую угрозу для всех наших стран, обществ и сообществ. Прекратить военные игры на Украине. Начать подготовку плана помощи таким странам, как Сирия, Ирак, Кения и, да, Нигерия, чтобы попытаться помочь им справляться с настоящей угрозой, с которой мы имеем дело. Давайте больше не провоцировать Путина, нравится он нам или нет.



Дата выхода в эфир 30 марта 2022 года.