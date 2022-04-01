Foreign Policy: Америке не по силам холодная война на два фронта
Когда в мире происходили кризисы исторического масштаба, такие как распад Советского Союза и объединение Германии, США как единственная в мире сверхдержава не выдвигали требований и ультиматумов, а очень тонко и ненавязчиво задействовали имевшиеся у страны рычаги влияния. Соединённые Штаты, проводя свою стратегию, умели поставить себя на место других, пытались понять их интересы, «красные линии» и минимальные требования, чтобы найти надёжное решение проблемы и урегулировать разногласия. Таким образом, благодаря искусной дипломатии, Америка закончила холодную войну без единого выстрела, но с двусторонним договором о сокращении ядерных арсеналов США и России. В итоге это привело к 85%-ному сокращению запасов такого оружия по сравнению с пиковыми значениями холодной войны.
Однако, как пишет Foreign Policy, спустя три десятилетия «новый мировой порядок» развалился по причине стратегической близорукости, беспорядочного применения силы и неполноценных перемен. Сейчас все винят друг друга, но кто бы кого ни обвинял, миру нужен новый мировой порядок, в котором не будет прежних ошибочных усилий, заложивших основу для будущих конфликтов, как это было с Версальским мирным договором от 1919 года.
«Чтобы добиться более перманентного мира, мы в своей стратегии должны уметь поставить себя на место других. Захотят ли Соединённые Штаты иметь на своей границе враждебный ядерный альянс? Россия зациклилась на стратегической глубине, желая иметь буферную зону между собой и враждебными силами, в данном случае НАТО. Это её многовековое устремление. Пока США не скатились в пропасть холодной войны на два фронта, администрация Байдена должна без промедления ухватиться за те возможности, которые появились в связи с этим ужасным конфликтом. Он дал США и их союзникам рычаги влияния, позволяющие добиться прочного мира, пока мы не перешли Рубикон», — считают авторы Foreign Policy.
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