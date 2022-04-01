Foreign Policy: Америке не по силам холодная война на два фронта

Холодная война сразу на два фронта — с Россией и Китаем — сегодня не по силам Америке, поскольку это потребует гораздо больших военных расходов, а мировая экономика окажется в состоянии огромной неопределённости. Как пишет Foreign Policy, в этой обстановке США весьма желательно заключить долговременное соглашение с Россией по Украине, а после этого перейти к обширным и наверняка длительным переговорам о сокращении обычных вооружений с Москвой, а со временем — и с Пекином.

Когда в мире происходили кризисы исторического масштаба, такие как распад Советского Союза и объединение Германии, США как единственная в мире сверхдержава не выдвигали требований и ультиматумов, а очень тонко и ненавязчиво задействовали имевшиеся у страны рычаги влияния. Соединённые Штаты, проводя свою стратегию, умели поставить себя на место других, пытались понять их интересы, «красные линии» и минимальные требования, чтобы найти надёжное решение проблемы и урегулировать разногласия. Таким образом, благодаря искусной дипломатии, Америка закончила холодную войну без единого выстрела, но с двусторонним договором о сокращении ядерных арсеналов США и России. В итоге это привело к 85%-ному сокращению запасов такого оружия по сравнению с пиковыми значениями холодной войны.

Однако, как пишет Foreign Policy, спустя три десятилетия «новый мировой порядок» развалился по причине стратегической близорукости, беспорядочного применения силы и неполноценных перемен. Сейчас все винят друг друга, но кто бы кого ни обвинял, миру нужен новый мировой порядок, в котором не будет прежних ошибочных усилий, заложивших основу для будущих конфликтов, как это было с Версальским мирным договором от 1919 года.

Именно такой ошибкой, считают авторы материала, было опрометчивое замечание американского президента Джо Байдена, который сказал, что российский президент Владимир Путин «не может оставаться у власти». И данное заявление может иметь зловещие последствия, если Москва решит, что ей нечего терять.

Кроме того, как показывают утечки разведывательной информации о предполагаемом сговоре России и Китая, Соединённые Штаты пытаются публично пристыдить Пекин за его отказ осудить Путина и предупреждают о серьёзных последствиях, если он полностью склонится в сторону России. Но новая холодная война на два фронта потребует гораздо больших военных расходов, а мировая экономика окажется в состоянии огромной неопределённости, что негативно отразится на ней, что помешает основополагающей цели администрации Байдена перестроить Соединённые Штаты. Именно поэтому, уверены авторы статьи, в этой обстановке Америке весьма желательно заключить долговременное соглашение по Украине, а после этого перейти к обширным и наверняка длительным переговорам о сокращении обычных вооружений с Москвой, а со временем — и с Пекином.

Осуществляя свою провальную дипломатию до начала российской операции, американское руководство говорило, что предлагало Путину пути отхода, однако он отказался. Правда, нет никаких указаний на то, что они вели речь о Бухарестской декларации. Но если мир не хочет последствий, как после Версаля, США не должны с такой лёгкостью отвергать интересы России.

«Чтобы добиться более перманентного мира, мы в своей стратегии должны уметь поставить себя на место других. Захотят ли Соединённые Штаты иметь на своей границе враждебный ядерный альянс? Россия зациклилась на стратегической глубине, желая иметь буферную зону между собой и враждебными силами, в данном случае НАТО. Это её многовековое устремление. Пока США не скатились в пропасть холодной войны на два фронта, администрация Байдена должна без промедления ухватиться за те возможности, которые появились в связи с этим ужасным конфликтом. Он дал США и их союзникам рычаги влияния, позволяющие добиться прочного мира, пока мы не перешли Рубикон», — считают авторы Foreign Policy.

По их мнению, позитивные шаги администрации Байдена станут знаком одобрения мирных переговоров между Россией и Украиной, а если Украина согласится на нейтралитет, Вашингтон должен тихо и спокойно начать работу с Москвой и Киевом, чтобы создать работоспособную форму такого нейтралитета, который обеспечит Украине безопасность без вступления в НАТО. Этим невозможно урегулировать все российско-украинские разногласия, но это станет гигантским первым шагом, который может привести к договорённости о статусе Крыма, а также о будущем ДНР и ЛНР.

«Мы переживаем переломный момент в истории, который требует смелого лидерства, дальновидности и рассмотрения новых подходов. Опыт прекращения холодной войны и умелая дипломатия Бейкера и Скоукрофта, приведшие к объединению Германии и к заверениям в адрес России, должны послужить примером для решения сегодняшних проблем и использования редчайшей благоприятной возможности», — пишут эксперты издания.