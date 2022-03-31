Atlantic: Вашингтон и Пекин становятся центрами нового мира

Сегодня мир раскалывается на две сферы, центрами которых становятся Вашингтон и Пекин. Как пишет The Atlantic, противостоящие стороны будут использовать собственные технологии и действовать в соответствии со своими политическими, общественными и экономическими нормами, однако в отличие от холодной войны с чёткими границами между блоками связи между обоими полушариями грядущего мира наверняка сохранятся.

На первый взгляд между российской операцией на Украине и чередой карантинов в Китае из-за вспышки коронавируса нет ничего общего, однако это впечатление обманчиво. Как пишет The Atlantic, оба эти события ускоряют сдвиг, который увлекает мир в опасный водоворот и раскалывает его надвое, где центрами становятся Вашингтон и Пекин.

Как отмечает автор материала, в последние годы Си Цзиньпин выстраивает Pax Sinica — новый миропорядок под эгидой Пекина. В своей агрессивной внешней политике он видит в США главного стратегического и экономического противника Китая, а в глобальной системе под руководством США — препону китайской мощи. Он уже действует, чтобы снизить зависимость своей страны от США и их союзников, и развернул кампанию за «самодостаточность», чтобы гарантировать Китаю контроль над производством ключевых для экономики товаров. Он стремится обезопасить цепочки поставок и заменить импортные товары доморощенными альтернативами — от микрочипов вплоть до гигантских реактивных самолётов. Его инициатива «Один пояс — один путь» заявляется как программа развития инфраструктуры и помощи нуждающимся, но на деле задумана, чтобы упрочить политическое и деловое влияние Китая в развивающихся экономиках и привязать их к Пекину через торговлю, финансы и технологии.

По мнению Пекина, украинский кризис наверняка доказывает правильность курса Си для китайского будущего. Нельзя утверждать наверняка, что думает Китай, но можно с уверенностью предположить, что он с трепетом взирает на жестокие санкции, которые обрушил на Россию альянс западных союзников, ведь лейтмотив всей политики «разъединения» — как раз обезопасить Китай от такого рода кар. И Джо Байден наверняка убедил в этом Си ещё сильнее, когда пригрозил Пекину последствиями, если тот поддержит Москву.

Кроме того, непрекращающаяся пандемия коронавируса обостряет торговые связи. С момента первой вспышки прошло более двух лет, однако Китай по-прежнему придерживается нулевой толерантности к коронавирусу и закрывает целые города даже от сравнительно скромных вспышек. Последние карантины введены в важнейших городах страны: в Шанхае и крупном технологическом и экспортном центре Шэньчжэне. Китайские власти намекнули на небольшое послабление антивирусных протоколов, чтобы исключить крайние меры и смягчить падение экономики, однако эта неопределённость усугубляет давление на международные компании, вынуждая их искать разнообразия в цепочках поставок за пределами Китая.

«Идёт долгосрочная диверсификация поставок из Китая. Китайские меры по борьбе с коронавирусом — ещё одно напоминание, насколько всё рискованно, когда твои цепочки поставок начинаются в Китае или проходят через него по касательной», — говорит исполнительный директор Американской ассоциации одежды и обуви лоббист Стивен Ламар.

Но это «великое размежевание» едва ли закончится полным разводом. За последние 40 лет мир настолько «сплющился», что откатить назад уже созданное практически невозможно, поэтому в отличие от холодной войны с чёткими границами между блоками США и Советского Союза, связи между обоими полушариями грядущего мира наверняка сохранятся.

Однако, пишет автор материала, контуры этих сфер проявляются всё отчетливее. Конфликт на Украине не только предостерёг США и Европу о новых угрозах, он также способствует назревающему расколу, одновременно вдыхая новую жизнь в трансатлантический союз. НАТО укрепляется в Европе, а в Азии сформировался свой клуб для сдерживания Китая — Четырёхсторонний диалог по безопасности. Одновременно с этим благодаря пекинской поддержке Москвы формируется ось антизападной коалиции, куда уже вошли Белоруссия и Северная Корея. В экономическом плане Пекин и Москва тоже присматриваются друг к другу, чтобы ослабить свою зависимость от Запада и его союзников: Китай уже давно стремится избавиться от доллара, а Россия занимается этим прямо сейчас.

«Неотвратимое наступление нового мира несколько приостановит смена власти и лидеров. Но всё равно возникнут две полуотдельные сферы с более прочными экономическими связями внутри, а не снаружи. Каждая будет использовать собственные технологии и действовать в соответствии со своими политическими, общественными и экономическими нормами. Наверняка они направят друг на друга ядерные ракеты и будут перетягивать на себя одеяло во всемирном соревновании за власть и влияние. Никто такого мира не хотел. Но не исключено, что именно его мы и получим», — заключает автор статьи.