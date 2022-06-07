AC: пора сказать Зеленскому, что Украина не относится к жизненно важным интересам США

Хотя США занимают первое место среди стран, помогающих Украине, однако интересы двух государств в военном отношении не идентичны, считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Как он пишет в статье для The American Conservative, для Вашингтона крайне важно сдержать конфликт, чтобы не было его экспансии и чтобы США не оказались втянутыми в масштабную войну с Россией, а независимость, территориальная целостность и власть на Украине к жизненно важным интересам США не относятся, и об этом необходимо сказать Владимиру Зеленскому.

Америка занимает первое место среди стран, помогающих Украине, однако интересы двух государств в военном отношении не идентичны, считает американский политик и публицист Патрик Бьюкенен. Как он пишет в статье для The American Conservative, для США крайне важно сдержать конфликт, чтобы не было его экспансии и чтобы страна не оказалась втянутой в масштабную войну с Россией, а независимость, территориальная целостность и демократическая власть на Украине к жизненно важным интересам США не относятся, хотя Америка их поддерживает.

«Ничто из этого не оправдывает конфликт с Россией, который поставит под угрозу безопасность, а в случае применения ядерного оружия и существование нашей страны», — пишет Бьюкенен.

По его мнению, совершенно очевидно, что Америка на Украине не готова идти на всё. До 24 февраля США ни разу не приглашали её в НАТО, никогда не предоставляли ей гарантии безопасности в соответствии со статьёй 5 и не давали согласия воевать на её стороне, если она подвергнется нападению. С самых первых дней этого конфликта Америка исключила отправку на Украину войск и участие США в бесполётной зоне, что потребовало бы от американских лётчиков сбивать российские самолёты. Однако цель президента Владимира Зеленского состоит в достижении победы, а это потребует гораздо больше поддержки и помощи со стороны США и НАТО, чем он получает в настоящее время или может получить.

«США и НАТО готовы снабжать Украину оружием, чтобы она могла обороняться. Но ни НАТО, ни Соединённые Штаты не желают сами участвовать в этом украинском кризисе. Когда дело доходит до того, что надо сражаться и погибать, это их конфликт, а не наш», — отмечает Бьюкенен.

Как заключает автор статьи, Зеленский попросил США поставить Киеву высокомобильные реактивные системы залпового огня HIMARS. Дальность стрельбы этих систем почти 80 км, и поэтому территория России может оказаться в зоне досягаемости. Но американское руководство заявляет: украинские лидеры заверили его, что HIMARS не будут использоваться для обстрелов российской территории. Кремль предупредил, что любая страна, поставляющая на Украину современное оружие, столкнется с самыми серьёзными последствиями.

«Это свидетельствует о том, что данный конфликт сегодня создаёт для США гораздо больше рисков и опасностей, чем дополнительных выгод и вознаграждений от ослабления России в ходе затяжных боевых действий. Пора сказать Зеленскому, что мы ему предоставим, а что нет, а также сообщить, что мы считаем приемлемыми условиями перемирия», — подводит итог Патрик Бьюкенен.