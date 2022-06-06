Atlantic: отсутствие внятной ядерной стратегии подрывает национальную безопасность США

После окончания холодной войны американцы стали неоправданно легко относиться к проблеме возможного применения ядерного оружия, в то время, как Россия, Китай и КНДР превратились в тех, кто это оружие может использовать, считает профессор Военно-морского колледжа США и Гарвардского университета Том Николс. Как пишет он в статье для The Atlantic, «американская коллективная амнезия» и «великое ядерное забвение» подрывают национальную безопасность США, поэтому руководство страны не должно игнорировать угрозу, которую представляет атомное оружие.

После завершения холодной войны у Америки была долгая передышка от размышлений о ядерной войне. Советский Союз был демонтирован и заменён Российской Федерацией и дюжиной других стран. Китай в то время ещё не был значительной ядерной державой. Северокорейская атомная бомба была чисто условной угрозой. В итоге страх перед перерастанием большой войны в Европе в ядерный конфликт исчез из общественного сознания. Однако, как пишет профессор Военно-морского колледжа США и Гарвардского университета, эксперт по России, ядерному оружию и вопросам национальной безопасности США Том Николс, сегодня китайский ядерный арсенал может уничтожить большую часть США, у северокорейцев есть запас атомных бомб, а Россия, унаследовавшая советский ядерный арсенал, начала большую военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин приказал привести ядерные силы своей страны в повышенную боевую готовность и предупредил Запад, что любое вмешательство в его спецоперацию будет иметь «последствия, которых вы никогда еще не испытывали в своей истории». И сегодня для американцев внезапно только что бывшее немыслимым снова кажется возможным.

Как продолжает эксперт в статье для The Atlantic, окончание холодной войны привело к эпохе национального забвения ядерных проблем. США будто забыли о ядерной войне и сосредоточились в основном на том, чтобы не допустить попадания ядерного оружия в «неправильные руки». Такая перемена акцентов имела очень тревожные побочные эффекты. В 2008 году высокопоставленная комиссия, возглавляемая бывшим министром обороны Джеймсом Шлезингером, забила тревогу: новое поколение специалистов по ядерному оружию в ВВС и ВМС не понимает своей задачи. В 2010 году председатель Объединённого комитета начальников штабов адмирал Майкл Маллен предупредил, что американские военные ВУЗы больше не выпускают специалистов по ядерной стратегии.

«У нас в вооружённых силах больше нет никого, кто бы этим занимался», — сказал тогда Маллен.

«Распад Советского Союза изменил многое, но в ядерной сфере перемен почти не произошло. Ракеты и их боеголовки остались на месте. Они продолжают ждать на безмолвной службе. Расчеты в шахтах, экипажи подводных лодок и бомбардировщиков теперь состоят из внуков и правнуков людей, создавших первое ядерное оружие и разработавших планы его применения. И все же в течение многих лет мы вели международную политику так, как будто мы каким-то образом решили проблему ядерной войны», — пишет Том Николс.

Он отмечает, что российская спецоперация на Украине может поставить четыре ядерные державы — Россию, Соединённые Штаты, Великобританию и Францию — на одно поле битвы, и тем не менее споры по поводу реакции США и НАТО на действия Москвы иногда происходят как бы в «ядерной пустоте». Джо Байден сплотил глобальную коалицию против Москвы, но по-прежнему полон решимости избежать прямого военного конфликта с Россией. Он отказался повышать ядерную готовность США в ответ на объявленный Путиным переход на особый режим боевого дежурства сил сдерживания России, но ему пришлось идти по этому осторожному пути, столкнувшись с требованиями людей, которые не находятся под воздействием или не затронуты воспоминаниями о холодной войне.

«Американская коллективная амнезия и великое ядерное забвение», заключает автор статьи, подрывает американскую национальную безопасность. Американские политические лидеры обязаны правильно разъяснять общественности то, как именно и насколько Соединенные Штаты могут полагаться на своё ядерное оружие для обеспечения своей безопасности.

«Если мы намерены сократить обычные вооружённые силы США и вернуться к ядерному оружию как к уравнителю на поля боя, то общественность должна знать об этом и думать об этом. Если ядерный арсенал США существует исключительно для сдерживания врага от применения им своего атомного оружия, то пора об этом так и сказать, а заодно и обрисовать последствия такого подхода.





Десятилетия отрицания сделали американцев плохо подготовленными к размышлениям о множестве вариантов, позволяющих сохранить мир при наличии ядерного оружия. Эффективное сдерживание даже в мире после окончания холодной войны, требует способности прямо смотреть в лицо реальностям войны ядерной. И это означает ещё раз понять, каково это — слышать сирены и задаваться вопросом, являются ли они просто учебной тревогой, или уже нет», — подводит итог автор материала.