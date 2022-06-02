WT: глава Северного командования ВС США объявил Россию «главной угрозой» и посетовал на её активность

Америка сталкивается с «растущими угрозами нападения» со стороны конкурентов, особенно со стороны России. С таким утверждением выступил глава Северного командования ВС США Глен Ванхерк. По признанию генерала, его способность руководить ведомством «подтачивают» Москва и Пекин, которые настойчиво стремятся использовать уязвимости в системе безопасности Соединённых Штатов, сообщает The Washington Times.

Соединённые Штаты сталкиваются с «растущими угрозами нападения» со стороны Китая, России и Северной Кореи. С таким заявлением перед конгрессом выступил глава Северного командования ВС США (NORTHCOM) Глен Ванхерк. По словам генерала, сочетание рисков указывает на то, что перед ведомством «стоит самый динамичный и стратегически сложный набор задач за всю его историю», пишет The Washington Times.

Ванхерк признался, что его способность выполнять миссии NORTHCOM «подтачивалась и продолжает подтачиваться». Он отметил, что похожая картина наблюдаются и в Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), которое также находится под его руководством.

«Наша страна ежедневно подвергается атакам в информационном и кибернетическом пространстве, — подчеркнул генерал. — Конкуренты распространяют дезинформацию, активно сеют раздор и раздувают пламя внутренних разногласий с целью подорвать основы нашей страны, нашей демократии и демократий во всём мире».

Противники Вашингтона, в том числе Москва, Пекин и Пхеньян, настойчиво работают над использованием уязвимостей в системе безопасности США, в первую очередь, её кибернетической части. «Они готовятся к потенциальному кризису или конфликту с намерением ограничить пространство для принятия решений нашим высшим руководством, подвергая риску важнейшую национальную инфраструктуру, нарушая и замедляя нашу способность перемещать силы, а также подрывая нашу готовность к вмешательству в региональные кризисы», — заявил высокопоставленный военный.

По утверждению Ванхерка, Китай и Россия развёртывают новейшие наступательные средства кибернетической и космической войны, крылатые ракеты, гиперзвуковое оружие и ударные вооружения, способные оставаться незамеченными. Для отражения этих опасностей NORTHCOM, в зону ответственности которого входит континентальная часть США, Пуэрто-Рико, Канада и Мексика, необходимо обновить свои системы и целевую программу.

Генерал назвал Россию «главной военной угрозой» для США. При этом он добавил, что методы, которые использует Москва, копируют другие противники Вашингтона, обращает внимание The Washington Times.

Серьёзное беспокойство у главы NORTHCOM и NORAD вызывают крылатые ракеты большой дальности, «которые могут поразить Соединённые Штаты из воздушного пространства России». «Этот потенциал бросает вызов моей способности обнаруживать атаку и устанавливать эффективную защиту», — сказал он.

Кроме того, тревогу у американского генерала вызывают подводные лодки проекта 855 «Ясень». По его словам, в случае обострения противостояния двух стран эти субмарины, которые в ближайшие годы должны получить гиперзвуковое вооружение, могут поразить критически важную инфраструктуру США, расположенную на побережьях.

Не в меньшей степени Ванхерка волнует арсенал Поднебесной. «Китай обладал способностью нанести удар по нашей территории стратегическим ядерным оружием с начала 1980-х годов. Но сегодня его ядерные возможности быстро расширяются количественно и качественно», — подчеркнул он.

Особое беспокойство у генерала вызывает китайская система частично-орбитального бомбометания, испытанная в июле 2021 года. По версии Пентагона, это оружие доставило гиперзвуковой планирующий аппарат, который продемонстрировал способность выживать при входе в атмосферу и выполнять высокоскоростные и манёвренные операции планирования после облёта вокруг Земли, напоминает The Washington Times.