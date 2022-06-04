Das Erste: большинство немцев впервые не против американского ядерного оружия в Германии

Если до сих пор большинство немцев выступали за вывод американских ядерных вооружений из Германии, то теперь ситуация изменилась, сообщает немецкий телеканал Das Erste. По данным последнего опроса, после начала украинского кризиса 52% граждан считают необходимым оставить всё как есть. Кроме того, в политических кругах всё чаще звучат призывы подумать о собственном ядерном оружии для Евросоюза.

Большинство немцев (52%) выступают за то, чтобы ядерное оружие США оставалось в Германии, сообщает немецкий телеканал Das Erste. Таковы результаты репрезентативного исследования, проведённого по заказу политического журнала Panorama. Согласно опросу, 40% граждан утверждают, что ядерное оружие должно оставаться там, где есть, а 12% даже выступают за модернизацию и увеличение его количества. Только 39% по-прежнему голосуют за то, чтобы американское ядерное оружие было вывезено из Германии.

Это означает, что отношение немцев к ядерному оружию также изменилось после начала украинского конфликта, подчёркивает Das Erste. В предыдущие годы сопоставимые опросы часто показывали очень явное большинство голосов в пользу вывода ядерного оружия США из страны. Согласно исследованию Мюнхенской конференции по безопасности, ещё в середине 2021 года только 14% опрошенных выступали за сохранение ядерного оружия в Германии, в то время как большинство (57%) хотели, чтобы оно было выведено из страны.

По оценкам экспертов, на данный момент на авиабазе Бюхель в Рейнланд-Пфальце хранится 20 американских ядерных бомб в рамках концепции «совместного использования ядерного оружия» в НАТО. В экстренных случаях немецкие истребители должны доставить американские бомбы к цели. В коалиционном соглашении «светофорного» правительства в Берлине по-прежнему заявлялась цель освободить Германию от ядерного оружия.

Однако после начала российской спецоперации на Украине правительство Германии объявило о намерении заменить устаревший флот Tornado, размещённый в Бюхеле, современными самолётами Lockheed Martin F-35, тем самым усилив роль Германии в политике ядерного сдерживания НАТО.

Как показал нынешний опрос, поддержка американского ядерного оружия особенно высока среди сторонников партии зелёных: 64% опрошенных в её рядах выступают за сохранение или даже увеличение количества американских ядерных бомб на территории Германии. За ними следуют сторонники ХДС/ХСС и СвДП с 61% голосов. Только среди АдГ большинство в 56% высказалось за вывод вооружений из страны.

Как отмечает немецкий телеканал, в Западной и Восточной Германии к этому вопросу также относятся по-разному: в то время как 56% опрошенных на западе страны выступают за дальнейшее развёртывание или увеличение количества вооружений, на востоке эту идею поддерживают только 38%. Напротив, 54% выступают за вывод ядерного оружия США из Германии.

В политических кругах сейчас также всё чаще раздаются голоса, призывающие рассмотреть возможность иметь собственное ядерное оружие внутри ЕС. Предпосылкой для этого являются, прежде всего, опасения, что будущий президент США вновь поставит под вопрос членство в НАТО, а значит, и гарантии безопасности для Германии, как это сделал Дональд Трамп.

«Сегодняшний Европейский союз, и это надо сказать жёстко, стоит обнажённым посреди мира бурь, — считает новоизбранный глава Европейской народной партии Манфред Вебер. — Как европейцы мы не можем сегодня защитить себя как в сфере традиционных, так и в сфере ядерных вооружений, без партнёров извне. И это означает, что мы сейчас должны говорить и о варианте ядерного оружия».

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген также призывает к дальнейшему укреплению европейской безопасности: «Что касается ядерного щита, мы должны вступить в переговоры с Францией и обсудить расширение французской ядерной программы». Франция — единственная страна в ЕС, имеющая ядерное оружие, напоминает немецкий телеканал.

Германия сама обязалась по договору не иметь ядерного оружия. Нынешний опрос показывает, что явное большинство его участников — 71% — по-прежнему считают, что Германия не должна иметь доступа к собственному ядерному оружию, даже в рамках ЕС. Однако 20% всё же выступают за это. Репрезентативный опрос проводился с 30 мая по 1 июня среди 1337 избирателей в Германии, имеющих право голоса, сообщает Das Erste.