WT: американский генерал предупредил об истощении арсенала ядерного сдерживания в США

Американская программа ядерного сдерживания находится под угрозой, поскольку многие стратегические ракеты, бомбардировщики и подводные лодки устарели, заявил генерал-лейтенант ВВС США Джеймс Докинз — младший, замначальника штаба по стратегическому сдерживанию. По его словам, на фоне роста ядерного потенциала России, Китая и Северной Кореи Пентагону срочно необходимо обеспечить замену и модернизацию боеголовок, чтобы обеспечить безопасность себе и своим союзникам, сообщает The Washington Times.

Эффективная реализация программы ядерного сдерживания в США находится под угрозой, поскольку арсенал американских стратегических сил и боеголовки во многом устарели, в то время как Россия и Китай продолжают наращивать свой ядерный потенциал. Представители Вооружённых сил США призывают администрацию Байдена срочно начать модернизацию, чтобы Пентагон смог обеспечивать надёжную защиту на фоне растущих угроз, пишет The Washington Times.



По словам представителей оборонных ведомств, многие американские стратегические ракеты, бомбардировщики и подводные лодки уже устарели, однако продолжают экспуатироваться даже с истёкшим сроком службы, отмечается в статье. По их мнению, для эффективного сдерживания «растущих угроз» со стороны Китая, России и Северной Кореи необходимо срочно провести в США замену и модернизацию ядерных боеголовок.



«У нас нет возможности откладывать эти программы», — подчеркнул на недавних слушаниях в конгрессе США генерал-лейтенант ВВС Джеймс Докинз — младший, занимающий пост заместителя начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции в Пентагоне. Конгресс в настоящее время рассматривает запрос Пентагона о выделении $634 млрд в течение ближайшего десятилетия на модернизацию систем вооружения и боеголовок, поясняется в статье.



В ходе слушаний генерал Докинз и другие представители оборонных ведомств предупредили американских законодателей, что любые задержки в реализации программы по модернизации стратегических сил могут привести к срыву программы ядерного сдерживания, которая «способствовала поддержанию мира на протяжении уже более 50 лет», сообщает The Washington Times.



Докинз также отметил, что за последнее десятилетие американский арсенал для сдерживания потенциальных ядерных ударов по США и их союзникам практически не изменился, в то время как угрозы со стороны противников возросли.



«Неспособность адаптироваться к меняющемуся миру — это для нас не вариант; любой оперативный план и возможности Пентагона основаны на стратегическом ядерном сдерживании. Ставки уже не могут быть выше», — подчеркнул генерал в ходе своего выступления на заседании подкомитета по вооружённым силам в палате представителей.