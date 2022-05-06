CNN: Пхеньян перед визитом Байдена в Сеул начал готовиться к подземным ядерным испытаниям

Северная Корея начала на своём полигоне Пунгери подготовку к подземным ядерным испытаниям, которые могут состояться уже в этом месяце, передаёт CNN со ссылкой на американских чиновников. Как подчёркивает канал, подготовка Пхеньяна к тестовому подрыву ядерного заряда идёт на фоне предстоящего визита в Южную Корею президента США Джо Байдена.

Военные и разведывательные ведомства США предполагают, что Северная Корея может уже в этом месяце возобновить подземные ядерные испытания, пишет сайт CNN со ссылкой на трёх американских чиновников.

Согласно выводам военных и разведчиков, правительство Кима Чен Ына в настоящий момент завершает подготовку полигона Пунгери, за которым ведёт пристальное наблюдение Вашингтон, и может провести там испытания ядерного оружия к концу мая, говорится в материале CNN. По информации канала, о приготовлениях свидетельствуют зафиксированные на спутниковых снимках полигона «признаки активности со стороны личного состава и транспортных средств». Вместе с тем американским властям пока не известно, разместил ли Пхеньян в одном из подземных туннелей Пунгери ядерный заряд.

Если тестовый подрыв всё же произойдёт, он станет седьмыми по счёту подземными ядерными испытаниями, а также первыми такими испытаниями почти за пять лет, сообщает CNN.

Как напоминает корреспондент канала, президент США Джо Байден планировал до конца мая совершить визит в Южную Корею. «Угроза ядерного испытания» нависает над визитом американского лидера не впервые: испытывать свой арсенал Пхеньян также готовился и в 2014 году, когда Сеул посещал Барак Обама, а в 2016-м он всё-таки испытал ядерное оружие вскоре после того, как Обама и другие мировые лидеры покинули Южную Корею по завершении саммита на высшем уровне.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг заявила, что в президентской администрации беспокойства по поводу предстоящей поездки нет. «Отмечу, что мы, разумеется, всегда оцениваем обстановку в плане безопасности, так происходит со всеми поездками президента, но конкретно этот аспект в связи с его предстоящим визитом, который состоится через несколько недель, беспокойства у нас не вызывал», — приводит её слова CNN.

Как подчёркивается в материале CNN, в прошлом месяце Северная Корея возобновила на полигоне Пунгери прокладку туннелей, по всей вероятности намереваясь сократить время до следующих испытаний. Судя по спутниковым снимкам полигона, новый туннель пересекается с одним из основных туннелей, начинающихся после входа в подземный комплекс, взорванный в 2018 году, — а это значит, что путь до подземной испытательной зоны теперь сократился, поясняет корреспондент канала.

В прошлом месяце Ким Чен Ын пообещал ускорить разработку ядерного оружия: выступая на военном параде, северокорейский лидер заявил, что Пхеньян будет «укреплять и развивать» свои ядерные силы «с максимально возможной скоростью», передаёт CNN. В минувшую среду Северная Корея провела уже 13-е по счёту ракетные испытания, против восьми за весь 2021 год и четырёх за 2020-й. При этом в нынешнем году Пхеньян испытал в том числе и межконтинентальную баллистическую ракету; ракеты такого типа он не запускал уже четыре года, отмечает журналист CNN.