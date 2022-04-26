Bloomberg: Ким Чен Ын на военном параде пообещал укреплять ядерные силы КНДР

На параде в честь годовщины основания Корейской народной армии лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна продолжит укреплять ядерные силы «на максимальной скорости», сообщает Bloomberg. Мероприятие включало демонстрацию гиперзвуковых ракетных систем, баллистических ракет подводных лодок и межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».

КНДР провела первый военный парад за последние семь месяцев, в ходе которого северокорейский лидер Ким Чен Ын пообещал продолжить укреплять ядерные силы страны, сообщает Bloomberg.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, парад по случаю 90-летия основания Корейской народной армии прошёл в понедельник вечером в центре Пхеньяна. Мероприятие включало демонстрацию тактического оружия и межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17», которая, как отметили в агентстве, позволит стране ответить на «любой вид военных действий в небе, на земле, в море и во Вселенной».

Во время своей речи на параде Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян намерен «быстрее и упорнее» работать над укреплением своей самообороны в рамках «подготовки к неспокойной политической и военной ситуации и всевозможным кризисам в будущем». «Мы будем продолжать развивать и укреплять наши ядерные силы на максимально возможной скорости», — пообещал северокорейский лидер.

Северная Корея не обнародовала видео с состоявшегося мероприятия, однако на фотографиях, опубликованных государственными средствами массовой информации, запечатлены межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17», гиперзвуковые ракетные системы и баллистические ракеты подводных лодок.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, спутниковые снимки репетиций парада показали, что в мероприятии на площади Ким Ир Сена могли участвовать около 20 тыс. военнослужащих и более 250 единиц военной техники, включая гиперзвуковые ракетные системы и межконтинентальную баллистическую ракету, способную нести ядерные боеголовки.

«Когда Ким Чен Ын прибыл вместе со своей супругой Ли Соль Чжу, все присутствующие разразились бурными возгласами «ура!» в знак глубокого почтения к нему, непобедимому полководцу с железной волей, олицетворяющему могущество партии и государства», — отмечает Центральное телеграфное агентство.

Глава государства был одет в белый военный китель, напоминающий тот, что носил его дед и основатель государства Ким Ир Сен на подобных мероприятиях. При этом, напоминает Bloomberg, его жена редко появляется на публике: в последний раз её видели на художественном представлении, посвящённом корейскому Новому году по лунному календарю, в феврале.