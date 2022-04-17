CNN: успеть к круглой дате — КНДР провела уже 12-е с начала года испытания вооружений

Северная Корея в субботу вечером успешно завершила испытания ракетных снарядов для дальнобойной артиллерии, доведя таким образом общее число испытательных пусков в нынешнем году до 12, сообщает CNN. Как поведали каналу американские и южнокорейские эксперты, возросшая интенсивность испытаний говорит о том, что Пхеньян стремится во что бы то ни стало выполнить задачи Ким Чен Ына по модернизации вооружений к одному из сразу нескольких юбилеев, которые будут отмечаться в этом году. Среди них — десятилетие с начала правления нынешнего лидера КНДР, а также 110 лет со дня рождения Ким Ир Сена.

Северная Корея в субботу вечером провела 12-е в этом году испытания, выпустив два ракетных снаряда, упавших в море у восточного побережья Корейского полуострова, передаёт CNN со ссылкой на Вооружённые силы Южной Кореи.

Как пишет сайт американского телеканала, северокорейская газета «Нодон симбун» сообщила, что речь идёт об испытаниях «нового образца тактических вооружений»; издание также опубликовало фотографии с испытаний, на которых был запечатлён довольный северокорейский лидер Ким Чен Ын. Аналогичное сообщение опубликовало и Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК): там заявили об успешных испытаниях «тактического управляемого оружия нового типа», отметив, что его разработка поможет укрепить огневую мощь «частей дальнобойной артиллерии на передовой» и увеличить эффективность тактического ядерного оружия КНДР, расширив спектр их задач, сообщает CNN.

По информации Генштаба Южной Кореи, ракетные снаряды были запущены из местности вокруг города Хамхын в районе шести часов вечера и в общей сложности пролетели 110 км на высоте 25 км, достигая скорости 4 Маха. Сразу же после запуска представители южнокорейских вооружённых сил, разведывательных агентств и Бюро национальной безопасности страны провели экстренное заседание с целью оценить ситуацию и обсудить меры реагирования, говорится в материале CNN. По данным канала, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин получает всю информацию о действиях КНДР от силовых ведомств в режиме реального времени и уже дал министерствам указание тщательно отслеживать шаги Пхеньяна.

Научный сотрудник аналитического Центра новой американской безопасности Ким Доён в интервью CNN подчеркнула, что Северная Корея уже давно пытается создать ракеты, способные обходить системы ПРО за счёт незаметности для южнокорейских и американских радаров. «Ракеты такого типа несут особенно серьёзную угрозу для Южной Кореи и Японии, и они могут применяться как в рамках конфликта, так и для внезапного удара», — заявила эксперт.

По мнению Ким, новые испытания могут иметь сразу несколько целей, в том числе — продемонстрировать народу Северной Кореи, что «их страна, несмотря на бросающиеся в глаза экономические трудности, по-прежнему сильна». Как полагает эксперт, в Пхеньяне задачу по разработке и модернизации вооружений в соответствии с прошлогодними указами Ким Чен Ына воспринимают как первостепенную, поскольку в нынешнем году страна будет отмечать сразу несколько важных дат, включая 10-летнюю годовщину правления северокорейского лидера, а также 110 лет со дня рождения основателя северокорейского государства Ким Ир Сена.

По мнению президента южнокорейского аналитического центра «Институт Седжона» Ли Сан Хёна, не исключено, что Ким ощущает потребность «продемонстрировать свои достижения» — и подходящим моментом для этого станет как раз нынешний апрель, когда будут отмечаться многие важные даты. По мысли Ли, Пхеньян в этом месяце может «показать миру свой потенциал в плане ракетных и ядерных технологий».

Эксперты также отмечают, что ещё одной причиной для участившихся в последние месяцы северокорейских испытаний могут являться намеченные на этот месяц совместные учения Вооружённых сил США и Южной Кореи, пишет сайт CNN. Как подчёркивает обозреватель канала, Пхеньян регулярно выступает против проведения подобных манёвров, поскольку считает, что они несут серьёзную угрозу для безопасности КНДР.

Северная Корея в этом году резко нарастила число ракетных испытаний: за первые четыре месяца 2022-го страна провела уже 12 испытательных пусков (против четырёх за весь 2020-й и восьми за 2021-й), напоминает журналист CNN. Одним из этих пусков стали испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МКБР), которая, по сообщениям прессы, оказалась самым продвинутым образцом вооружения в арсенале страны; впрочем, специалисты позже заявляли, что характеристики ракеты, вероятнее всего, были преувеличены.