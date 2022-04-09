Times: в Сеуле задумались о размещении у себя ядерного оружия США для сдерживания КНДР

Юн Сук Ёль, который в мае вступит в должность президента Южной Кореи, направил в Вашингтон делегацию с целью обсуждения размещения на территории страны американского оружия, сообщает The Times. Как отмечает издание, это отражает растущую неуверенность Сеула в своей безопасности, учитывая развитие Пхеньяном ядерной программы и программы баллистических ракет.

Избранный президент Южной Кореи Юн Сук Ёль настаивает на том, чтобы Соединённые Штаты впервые со времён холодной войны разместили в стране самое мощное оружие, например ядерные боеголовки, что, как отмечает The Times, приведёт к росту напряжённости в Восточной Азии.

Юн Сук Ёль, который в мае вступит в должность, направил посланников в Вашингтон, чтобы аргументировать необходимость возвращения американских «стратегических активов» в страну. Предполагается, что эти активы могут включать бомбардировщики дальнего действия, атомные подводные лодки и авианосцы, а также подразумевают наличие ядерного оружия.

«Размещение стратегических активов является важной частью создания расширенного сдерживания против провокаций Северной Кореи», — заявил глава прибывшей в Вашингтон делегации Пак Чжин после встреч с высокопоставленными членами администрации президента Джо Байдена.

Как отмечает издание, новый президент намерен отказаться от политики взаимодействия с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, которую проводил его либеральный предшественник Мун Чжэ Ин. На фоне серии интенсивных ракетных испытаний, проведённых КНДР с начала года, американские и южнокорейские официальные лица опасаются, что на следующей неделе Пхеньян может провести испытание новой ядерной боеголовки.

Южная Корея остаётся под защитой «ядерного зонтика» США: обещания использовать ядерное оружие в случае необходимости для обороны страны. Однако Соединённые Штаты убрали ракеты из Южной Кореи в 1991 году. Предложение вернуть их, по мнению The Times, отражает растущую неуверенность Сеула в своей безопасности, учитывая развитие Пхеньяном своей ядерной программы.

Издание напоминает, что в марте Северная Корея отказалась от самостоятельно наложенного моратория на 3,5 года на испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной достичь территории США.

Другой союзник Вашингтона в регионе, Токио, также начинает обсуждать вопрос пересмотра своей безъядерной стратегии. В феврале бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что стране следует рассмотреть возможность «совместного использования ядерного оружия» по аналогии со странами НАТО, в рамках которого на территории Германии, Италии и Турции находится американское ядерное оружие.

В ходе визита на американскую военную базу в Южной Корее Кэмп-Хамфрис Юн Сук Ёль заявил о «решимости усилить солидарность» с США для укрепления сдерживания угроз со стороны Северной Кореи. Он также пообещал «нормализовать» совместные военные учения с США, которые были приостановлены бывшим американским лидером Дональдом Трампом, так как в Пхеньяне их расценили как репетицию вторжения.

Ожидается, что напряжённость может ещё больше усилиться на следующей неделе, когда в Северной Корее будут отмечаться две знаменательные даты: десятая годовщина инаугурации КимЧен Ына в понедельник и День Солнца в пятницу, когда исполняется 110 лет со дня рождения его деда, Ким Ир Сена. По словам специального посланника Байдена по Северной Корее Сон Кима, США опасаются «новых провокационных действий» в годовщину.

Как пишет The Times, в Вашингтоне не отвергли предложение о возвращении ядерного оружия в Корею. «Мы собираемся продолжать работать с нашими южнокорейскими союзниками над тем, чтобы наши возможности соответствовали угрозе, исходящей от Северной Кореи и её развивающейся программы баллистических ракет», — заявил представитель Министерства обороны США Джон Кирби.