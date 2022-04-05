Independent: «истерия сумасшедшего» — сестра Кима прокомментировала угрозы Сеула нанести превентивный удар по КНДР

Влиятельная сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон снова раскритиковала власти Южной Кореи за их рассуждения о возможном превентивном ударе по КНДР. Она подчеркнула, что Пхеньян не стремится к новому конфликту в регионе, но в случае провокации уничтожит армию Сеула своими ядерными силами, сообщает The Independent.

Влиятельная сестра северокорейского лидера вновь обрушилась с критикой на власти Южной Кореи за то, что они хвалятся своими возможностями превентивного удара. Ким Ё Чжон заявила, что в случае провокации ядерные силы её страны уничтожат армию Сеула, передаёт The Independent.

«Если (Южная Корея) решит вступить с нами в военную конфронтацию, наши боевые ядерные силы неизбежно должны будут выполнить свой долг… произойдёт чудовищная атака, и её армию ждёт печальная участь — почти полное разрушение и гибель», — заявила Ким. При этом она подчеркнула, что КНДР не хочет нового конфликта в регионе.

Она также осудила лично главу Минобороны Южной Кореи Су Ука, который высказался об упреждающем нападении на северного соседа. «Превентивный удар» по государству, обладающему ядерным оружием? Это фантастическая мечта и истерия сумасшедшего», — добавила Ким.

За несколько дней до этого она назвала министра обороны Южной Кореи «подонком». Кроме того, Ким предупредила, что Сеулу может грозить«серьёзная опасность» из-за комментариев Су, напоминает издание.

Во время недавнего визита в ракетное командование Су сказал, что его страна имеет возможность нанести прицельные удары по КНДР, если обнаружит, что Пхеньян «намеревается запустить ракеты по Южной Корее». Хотя Сеул уже давно придерживается такой стратегии, при администрации Мун Чжэ Ина её было не принято обсуждать публично, поясняет The Independent.

Заявления Ким прозвучали на фоне новой напряжённости вокруг Северной Кореей. В этом году страна ускорила испытания оружия в попытке надавить на Вашингтон, заставить его признать ядерный статус страны и отменить санкции, обращает внимание издание.

Мун трижды встречался с Ким Чен Ыном в 2018 году и активно лоббировал организацию первого саммита лидера КНДР с тогдашним президентом США Дональдом Трампом. Но эти дипломатические усилия не увенчались успехом, подчёркивается в статье.

Срок полномочий Муна заканчивается в мае. Его преемником станет консерватор Юн Сок Ёль, который во время своей кампании открыто обсуждал стратегию превентивного нападения на Северную Корею. Либеральные соперники критиковали его за ненужные провокации, но политик недвусмысленно дал понять, что будет придерживаться «принципиального подхода» к Пхеньяну, заключает The Independent.