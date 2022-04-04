Sky News: сестра Ким Чен Ына предупредила Сеул о «серьёзной угрозе» в случае превентивного удара по Пхеньяну

Высказывания министра обороны Южной Кореи Су Ука о том, что страна обладает возможностями для нанесения превентивного удара по КНДР, чреваты серьёзными последствиями для Сеула, заявила сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына. Как пишет Sky News, Ким Ё Чжон призвала Южную Корею дисциплинировать себя, чтобы «избежать катастрофы».

Замдиректора департамента ЦК Трудовой партии Кореи и сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон назвала министра обороны Южной Кореи «подонком», предупредив, что Сеул может столкнуться с «серьёзной угрозой» за разговоры о превентивных ударах по Пхеньяну, сообщает Sky News.

Как отмечается на сайте телеканала, комментарии Ким Ё Чжон прозвучали в воскресенье на фоне обострения напряжённости на Корейском полуострове из-за серии испытаний оружия, проведённых КНДР в этом году, включая первый за более чем четыре года запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

В пятницу в ходе визита в стратегическое ракетное командование страны министр обороны Южной Кореи Су Ук отметил, что страна имеет возможность и готова нанести точечные удары по Северной Корее в случае, если обнаружит, что Пхеньян готовится напасть на Сеул.

Несмотря на то что Сеул уже давно придерживается подобной упреждающей военной стратегии, публичное обсуждение этого вопроса высокопоставленным чиновником администрации президента Мун Чжэ Ина Sky News называет «весьма необычным».

«Южная Корея может столкнуться с серьёзной угрозой из-за безрассудных замечаний министра обороны», — заявила в ответ Ким Ё Чжон, назвав политика «подонком, который посмел упомянуть «превентивный ударе» по государству, обладающему ядерным оружием».

По словам замдиректора департамента ЦК Трудовой партии, Южная Корея должна дисциплинировать себя, если «хочет избежать катастрофы».

Секретарь центрального комитета Трудовой партии Пак Чжон Чон также выступил с предупреждением в адрес Сеула, заявив, что «любой незначительный просчёт и недоброжелательное высказывание в адрес другой стороны в нынешней ситуации» может спровоцировать «опасный конфликт и полномасштабную войну».

По его словам, в случае превентивного удара со стороны Южной Кореи Северная Корея «безжалостно направит военную силу на уничтожение основных целей в Сеуле и южнокорейской армии».