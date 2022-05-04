Bloomberg: в преддверии первого визита Байдена в Сеул Пхеньян провёл 14-е ракетные испытания

Северная Корея запустила снаряд, дальность и высота полёта которого соответствует характеристикам баллистической ракеты средней дальности, что стало 14-м испытанием с начала года, пишет Bloomberg. Власти Южной Кореи и Японии осудили подобный шаг, а аналитики предположили, что таким образом КНДР высказывает протест против предстоящего визита президента США Джо Байдена в Сеул.

Северная Корея запустила снаряд, похожий на баллистическую ракету средней дальности, в сторону Японского моря. Это, как отмечает Bloomberg, сделано в рамках развития Пхеньяном своей ядерной программы в преддверии первого визита президента США Джо Байдена в Сеул.

По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, запуск произошёл сразу после полудня по местному времени в среду из района, расположенного недалеко от международного аэропорта Пхеньяна Сунан, в сторону Японского моря.

Ракета пролетела около 470 км, достигнув максимальной высоты 780 км, что позволяет предположить, что был произведён запуск баллистической ракеты средней дальности. Впрочем, в Южной Корее заявили, что продолжают анализировать детали запуска, а государственные СМИ Северной Кореи часто не раскрывают подробности испытаний по крайней мере до следующего дня после их проведения.

Правительство избранного президента Южной Кореи Юн Сук Ёля осудила запуск, назвав его «явным нарушением» резолюций Организации Объединённых Наций, запрещающих испытания баллистических ракет. В свою очередь, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что подобный шаг Северной Кореи «угрожает миру и безопасности международного сообщества и является абсолютно неприемлемым».

С начала 2022 года это уже 14-й запуск, осуществлённый КНДР. На прошлой неделе во время военного парада в Пхеньяне северокорейский лидер Ким Чен Ын продемонстрировал «весь спектр» новых ракет, разработанных за время его десятилетнего пребывания у власти, и пообещал укреплять ядерные силы страны.

Спутниковые снимки показывают, что Северная Корея готовит место для первого почти за пять лет ядерного испытания. Как пишет Bloomberg, любое подобное испытание послужит напоминанием о проблемах безопасности, о которых забыли в Белом доме, сосредоточившись на российской спецоперации на Украине.

Южнокорейские аналитики предположили, что таким образом Пхеньян высказывает своё недовольство визитом Байдена в Сеул и разворачиванием Вашингтоном своих стратегических активов вокруг Корейского полуострова. Ожидается, что Байден совершит свой первый визит в Сеул в качестве президента 20 мая.