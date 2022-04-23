NTD: мусор из Северной Кореи удивил южнокорейского профессора

Профессор из Университета Тона Кан Дон Ван собирает и изучает мусор из Северной Кореи, который прибивает к пляжам южнокорейских островов. Как передаёт NTD, Кан Дон Вана поразили разнообразие и красочность северокорейских продуктов. Свой «улов» он называет настоящим сокровищем, ведь благодаря ему можно больше узнать о жизни людей в закрытой стране.

На пляжах южнокорейских островов этот исследователь охотится за тем, что называет «сокровищем». А ищет он мусор из Северной Кореи.

Остров расположен всего в нескольких километрах от берегов КНДР.

КАН ДОН ВАН, профессор из Университета Тона: Люди называют это северокорейским мусором, но я называю это сокровищем, потому что думаю, что это очень важные и полезные данные для исследований Северной Кореи. Мы можем узнать о том, как живут люди этой страны.

Весь этот пластиковый мусор даёт важную информацию о месте, которое закрыто от большинства посторонних глаз.

КАН ДОН ВАН: Нынешние жители Северной Кореи — это поколение людей, которое осознало, что такое рынок и экономика. Ким не сможет заручиться их поддержкой, если он только подавляет и контролирует их, придерживаясь политики ядерной программы развития. Нужны перемены.

До пандемии Кан регулярно посещал китайские приграничные города, чтобы встретиться с живущими там северокорейцами. Но теперь остаётся анализировать только мусор. Исследователь говорит, что его поразили разнообразие и красочность северокорейских продуктов.

В его коллекции десятки видов упаковочного материала для закусок, приправ, батончиков мороженого, напитков и молочно-йогуртовой продукции. Некоторые из них — явные копии южнокорейского и японского дизайна и могут показаться устаревшими по западным стандартам.

Информация об ингредиентах некоторых пакетиков сока показывает, что Северная Корея использует листья деревьев в качестве заменителя сахара. Кан подозревает, что это делают из-за нехватки сахара и оборудования для его переработки.

На одной упаковке написано, что пирог со вкусом грецкого ореха — более хороший источник белка, чем мясо. На другом утверждается, что пирог, приготовленный из определённого вида микроводорослей, предотвращает диабет, болезни сердца и старение.

С сентября 2020 года Кан посетил пять южнокорейских пограничных островов у западного побережья страны. Собрал уже около 2000 образцов северокорейского мусора.

Дата выхода в эфир 21 апреля 2022 года.