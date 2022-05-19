CNN: Северная Корея собирается вновь испытать ракету на фоне визита Байдена в Сеул

Северная Корея, похоже, готовится испытать межконтинентальную баллистическую ракету в ближайшие несколько дней — как раз на фоне визита президента США Джо Байдена в Южную Корею, пишет CNN со ссылкой на свои источники. При этом в Сеуле заявили, что на случай «провокаций» Пхеньяна подготовили план Б, в рамках которого оба лидера активируют систему командования и контроля общей оборонительной позиции, даже несмотря на то, что это может сорвать график переговоров.

Северная Корея, судя по всему, готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты, который может произойти в ближайшие два-четыре дня на фоне грядущей поездки президента США Джо Байдена в Азию, пишет CNN со ссылкой на американского чиновника, который ознакомился с соответствующими разведсводками.

«То, что мы фиксировали в прошлом при запуске, мы фиксируем сейчас», — отметил чиновник. При этом площадка неподалёку от Пхеньяна, с которой должны начаться стрельбы, находится под наблюдением со спутника. Хотя источник канала и не стал подробно описывать, что конкретно США видят из космоса, аналитики разведслужб, как правило, уделяют особое внимание появлению новых подмостков или другого оборудования для запусков, поставкам топлива или прибытию дополнительных транспортных средств и персонала.

Между тем в четверг Байден отправится с визитом в Южную Корею, где у него должна пройти встреча с президентом этой страны Юн Сок Ёлем. После этого он посетит Японию, где он проведёт переговоры с лидерами Японии, Австралии и Индии.

В этом году Северная Корея уже провела несколько запусков баллистических ракет, притом что военные и разведка США полагают, что Пхеньян, возможно, также готовится провести первое за почти пять лет подземное ядерное испытание.

Кроме того, в Вашингтоне придерживаются мнения, что северокорейские ракетные стрельбы 4 мая были на самом деле неудачным пуском МБР, которая взорвалась вскоре после взлёта.

США также полагают, что два эпизода с запусками баллистических ракет (26 февраля и 4 марта) включали в себя применение МБР, которую сейчас дорабатывает Северная Корея. По данным Пентагона, впервые эту ракету продемонстрировали на параде 10 октября 2020 года. При этом цель испытаний, проводимых ранее в этом году, состояла в том, чтобы оценить потенциал ракеты, а не продемонстрировать радиус действия МБР всему миру. Предполагается, что этим Пхеньян займётся несколько позже.

В своём выступлении перед журналистами в преддверии визита Байдена в Южную Корею заместитель советника президента по безопасности этой страны Ким Тхэ Хё заявил, что Сеул считает, что Северная Корея испытает МБР «в самом ближайшем времени», однако вероятность ядерного испытания он оценил как «низкую».

«В случае северокорейской провокации во время саммита с участием Южной Кореи и США в зависимости от её характера был подготовлен план Б, цель которого состоит в том, чтобы оба лидера могли немедленно привести в действие систему командования и контроля общей оборонительной позиции, причём даже если придётся внести коррективы в существующий график», — сообщил Ким.

По словам Кима, Байден и Юн обсудят наиболее эффективные меры по сдерживанию северокорейских ядерных испытаний наряду с другими глобальными проблемами, включая события в Индо-Тихоокеанском регионе и экономическую безопасность.