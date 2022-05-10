France info: новый президент Южной Кореи призвал Пхеньян к «полному ядерному разоружению»

В своей инаугурационной речи новый южнокорейский лидер Юн Сок Ёль призвал КНДР начать процесс полного ядерного разоружения и пообещал в таком случае помочь с восстановлением экономики соседней страны, пишет France info. Издание напоминает, что поведение Северной Кореи становится всё более агрессивным: с начала года в стране провели рекордное число ракетных испытаний.
Во вторник 10 мая новый президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал КНДР к «полному ядерному разоружению», сообщает France info. Во время инаугурационной речи он также подчеркнул, что ядерный арсенал соседней страны представляет собой угрозу мировой безопасности. При этом южнокорейский лидер отметил, что если Пхеньян действительно начнёт процесс денуклеаризации, он готов предложить «амбициозный план» по восстановлению экономики Северной Кореи.
Как напоминает издание, 61-летний консерватор Юн Сок Ёль пришёл к власти в тот момент, когда поведение КНДР становится всё более агрессивным. С января Пхеньян провёл рекордное число ракетных испытаний — всего их было 15, причём последние два — на прошлой неделе. Сеул и Вашингтон подозревают, что в скором времени Северная Корея также намерена возобновить ядерные испытания.
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