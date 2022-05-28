Завеса вражды между Востоком и Западом опустилась вновь — Das Erste к 25-летию Основополагающего акта Россия — НАТО

25 лет назад в Париже состоялась церемония подписания Основополагающего акта Россия — НАТО, в котором стороны отказались рассматривать друг друга как противников, сообщает Das Erste. Для глав западных государств документ стал «успехом», символизировавшим конец разделения Европы и «проложившим путь для расширения НАТО на восток». Билл Клинтон заявлял, что Основополагающий акт приподнял завесу вражды между Востоком и Западом. Однако, как отмечает издание, спустя 25 лет эта завеса опустилась вновь.

27 мая 1997 года в Париже состоялась церемония подписания Основополагающего акта Россия — НАТО. Для принимающей стороны, президента Франции Жака Ширака, это событие стало «кульминацией» дипломатического сближения Запада и Востока, начавшегося в 1990 году. «Наше соглашение — это успех для России, для НАТО, для Европы. Прежде всего, это успех для мира — и великая надежда для наших народов», — подчёркивал Ширак, передаёт Das Erste.

«НАТО и Россия не рассматривают друг друга как противников», — это основной принцип Основополагающего акта. В документе указывается, что обе стороны обязуются уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств и отказываться от применения силы друг против друга или против любого другого государства. Для укрепления доверия, объединения усилий по вопросам контроля над вооружениями и борьбы с терроризмом был создан Совет Россия — НАТО. Для канцлера Германии Гельмута Коля этот момент символизировал «конец разделения Европы».

«Сегодня страны Североатлантического альянса и Россия договариваются о сотрудничестве, которое не имеет аналогов в истории», — заявлял Коль.

Как отмечает автор статьи, сближение важно ещё и потому, что Основополагающий акт «проложил путь для расширения НАТО на восток». Польша, Чехия и Венгрия вскоре станут первыми государствами бывшего Варшавского договора, вступившими в западный оборонный альянс. За ними последуют и многие другие.

Чтобы наладить отношения с Кремлём, США и европейские страны «обещают оказать России экономическую помощь и включают Москву в престижную группу ведущих промышленно развитых стран». При этом НАТО заявляет, что не собирается размещать ядерное оружие или боевые подразделения на территории новых союзников. Этот момент был особенно важен для президента России Бориса Ельцина.

В тексте документа отмечается, что страны НАТО не имеют намерений, планов или причин для развертывания ядерного оружия на территории новых членов НАТО. Стороны существенно сокращают свои обычные вооружённые силы в Европе. Кроме того, НАТО отказывается от дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил в Центральной и Восточной Европе. Это твёрдое обязательство государств, подписавших Основополагающий акт.

Однако Основополагающий акт — это не договор, имеющий обязательную силу в соответствии с международным правом, а политический документ, декларация о намерениях. В Основополагающем акте НАТО ставит дальнейшее развёртывание в прямую зависимость от ситуации в области безопасности в Европе. Как утверждает автор статьи, в течение многих лет преемник Ельцина Владимир Путин «в Чечне, Грузии, Крыму и восточной Украине военным путём способствовал резкому ухудшению той самой ситуации в области безопасности».

Теперь Путин объявляет НАТО «непосредственной угрозой, которая мешает его планам поставить соседние государства под влияние России», убеждён автор статьи. Несколько дней назад на Всемирном экономическом форуме в Давосе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил: «Угрозами в адрес Запада Россия далеко отошла от духа Основополагающего акта».

По словам Столтенберга, Путин хотел «меньше НАТО» у своих границ и начал спецоперацию на Украине. Теперь у его границ «больше НАТО». Решение Финляндии и Швеции подать заявку на вступление в НАТО имеет «историческое значение». Оно показывает, что европейская безопасность не будет определяться «насилием и запугиванием», считает генсек НАТО.

В 1997 году президент США Билл Клинтон заявил, что Основополагающий акт приподнял завесу вражды между Востоком и Западом. Спустя 25 лет эта завеса опустилась вновь, пишет Das Erste.