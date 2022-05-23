Обозреватель Hill: в расширении НАТО пора сделать «стратегическую паузу»

Дальнейшая экспансия НАТО не принесёт США никакой пользы — ведь включение в состав альянса Финляндии и Швеции не только обострит боевые действия на Украине, но и значительно увеличит угрозу ядерного конфликта, полагает политолог и внештатный обозреватель The Hill Диана Олбаум. По мнению Олбаум, Вашингтону следует исключить возможность присоединения к НАТО Украины, а вопрос Финляндии и Швеции обсудить на переговорах с Москвой. В конечном же счёте США вместе с Европой следует стремиться к созданию новой архитектуры безопасности, к которой сможет присоединиться и Россия, полагает эксперт.

Включение Швеции и Финляндии в состав НАТО многие считают хорошей затеей — и это вполне объяснимо: такой шаг не только позволит «воздать Путину по заслугам» за украинскую операцию, увеличив границу между Россией и НАТО больше чем вдвое, но и, судя по соцопросам, удовлетворит чаяния подавляющего большинства финнов и значительной части шведов, а также — благодаря высокому профессиональному уровню вооружённых сил обеих стран и их «крепким демократическим традициям» — укрепит мощь и репутацию альянса, пишет бывший советник конгресса США по внешнеполитическим вопросам, политолог и внештатный обозреватель The Hill Диана Олбаум.

«Однако желание унизить Путина и утвердить военное господство США во всём мире — это недальновидное и опасное чувство», — продолжает она. По мнению Олбаум, такая политика рискует привести к эскалации боевых действий на Украине и отсрочить их завершение, а кроме того — значительно увеличивает вероятность обмена ядерными ударами, который «легко может перерасти в глобальную катастрофу». По этой причине американскому сенату, в котором будут утверждаться протоколы по включению в НАТО новых членов, нужно будет «хорошо подумать, прежде чем одобрять принятие в состав альянса свежих кандидатов».

По мысли обозревателя The Hill, главным приоритетом для Вашингтона должно быть прекращение конфликта в кратчайшие сроки посредством немедленного прекращения огня и достижения «справедливых и надёжных» договорённостей между сторонами. Тем не менее администрация президента США Джо Байдена, поддавшись давлению со стороны конгресса и внешнеполитического истеблишмента, до сих пор преследует исключительно военные цели, которые становятся всё более амбициозными — если поначалу речь шла о сдерживании России, то теперь звучат и заявления о том, чтобы её «сокрушить», подчёркивает автор. Так, министр обороны США Ллойд Остин говорил, что Вашингтон стремится «ослабить Россию до такой степени, чтобы она не могла делать такие вещи», тогда как лидеры Демократической партии прямым текстом призывали добиваться «военной победы», напоминает она.

Всё более глубокая вовлечённость США в конфликт выражается не только в риторике, но и в реальных действиях, отмечает Олбаум. Так, американские власти уже признались, что передавали украинским войскам разведданные для ударов по российским целям, пишет обозреватель The Hill. А организованные Америкой и её союзниками поставки Украине всё более мощных и современных вооружений привели к тому, что президент страны Владимир Зеленский не только получил возможность защищать страну, как задумывалось в западных столицах, но и стал увязывать мирные переговоры со всё более жёсткими требованиями — если раньше украинский лидер демонстрировал серьёзную гибкость по вопросу Донбасса, то теперь он хочет восстановления Украины в границах до 2014 года, возвращения 5 млн беженцев, членства в Евросоюзе и суда над российским военным руководством, перечисляет автор.

В такой обстановке «прижатие НАТО к российским рубежам» станет провокацией, которая лишь «повысит ставки» в конфликте, что только укрепит решимость Кремля не делать никаких уступок, предупреждает Олбаум. «Включение в НАТО стран бывшей ОВД после завершения холодной войны, как и заявляли в те времена ведущие аналитики и видные политики, было ошибкой, и в итоге оно только укрепило у России ощущение, что её изолируют и окружают, — рассуждает она. — Более того, ключевыми факторами, повлиявшими на решение Путина начать операцию, стали именно желание Украины вступить в альянс и получение страной вооружений и подготовки от США. Дальнейшее расширение НАТО в такой момент повысит ставки для Путина таким образом, что боевые действия почти гарантированно затянутся, а шансы на то, что они выльются за границы Украины, вырастут».

Как полагает Олбаум, включение Финляндии и Швеции в НАТО рискует в итоге не защитить Европу, а дестабилизировать её — ведь если раньше ни одна из этих стран не сталкивалась с серьёзными угрозами со стороны России, колоссальный приток в них оружия, который неизбежно последует за присоединением к альянсу, уже может стать поводом для ответных действий Москвы. «Европе нужно не восстановление границ времён холодной войны и расширение зоны влияния НАТО, а новые экономические институции и архитектура безопасности, к которым смогут в итоге присоединиться все европейские страны, включая и Россию», — пишет автор.

Мировая общественность совершенно справедливо ужаснулась угрозами России применить ядерное оружие в случае серьёзной угрозы своему существованию — даже несмотря на то, что США также отказываются полностью исключать возможность первого ядерного удара, пишет Олбаум. На таком фоне главной задачей военных стратегов Америки и альянса должно быть недопущение эскалации боевых действий до ядерных масштабов — и расширение НАТО достижению этой цели вряд ли поспособствует, убеждена она.

Хотя американская разведка считает, что Владимир Путин может применить ядерное оружие, если будет считать, что спецоперация может закончиться неудачей, отдельные члены сената США до сих пор подталкивают Пентагон к тому, чтобы добиваться «сокрушительного военного поражения» России, отмечает обозреватель The Hill. Всё более широкая вовлечённость НАТО в конфликт, как и потенциал его расширения, накаляют ситуацию, значительно увеличивая вероятность ядерной войны, — причём не только в результате намеренного применения оружия, но и из-за катастрофического просчёта, предостерегает автор.

Президент Байден, по всей видимости, всё же понимает, что «зажимать Путина в угол» ему не следует — так, недавно он заявлял соратникам по Демократической партии, что на данный момент его больше всего беспокоит то обстоятельство, что у российского лидера сейчас «нет выхода» из нынешней ситуации, признаёт Олбаум. Однако другие его решения — включая введение против России жесточайших экономических санкций, наречение Путина «военным преступником», а также слова поддержки по поводу вступления в НАТО Швеции и Финляндии — как раз сокращают число вариантов, доступных Путину, что вносит дополнительный вклад в ядерную угрозу, полагает она.

По мысли Олбаум, Западу следует, во-первых, исключить возможность присоединения к НАТО Украины, а вопрос вступления в альянс Швеции и Финляндии вынести на переговоры с Россией. Как полагает обозреватель The Hill, западные страны могли бы дать обещание вовсе отказаться от расширения альянса — так они не только бы честнее обошлись с Украиной, но и подтолкнули бы Россию к тому, чтобы «умерить свои территориальные амбиции». Вместе с тем, такая сделка должна стать частью более широких международных усилий, направленных на прекращение боевых действий, рассмотрение справедливых опасений России по поводу своей безопасности и прекращение гибели людей как внутри Украины, так и за её пределами, уверена она.

В целом же европейцам и американцам пора начинать думать о новых форматах архитектуры безопасности, которые будут более эффективно сдерживать конфликты, а также стимулировать человеческое развитие как внутри их границ, так и за их пределами, в заключение подчёркивает Олбаум.