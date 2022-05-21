Guardian: Великобритания обсудит вооружение Молдавии «по стандартам НАТО»

На фоне конфликта на Украине глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон начал переговоры со своими союзниками по поводу отправки Молдавии оружия, чтобы та была «оснащена согласно стандартам НАТО», пишет The Guardian. По её словам, учитывая, что Молдавия не входит в оборонительный блок, нельзя исключать, что эта страна не станет следующей целью Владимира Путина после Украины.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон инициировал переговоры со своими союзниками по поводу отправки современного оружия Молдавии, чтобы та имела возможность защитить себя от России, пишет The Guardian.

По её словам, она хотела бы, чтобы эта страна, которая находится к юго-западу от Украины, была «оснащена согласно стандартам НАТО».

На данный момент Молдавия не входит в оборонительный блок, притом что существуют опасения, что это государство может стать следующей целью Владимира Путина после Украины.

«Я бы хотела, чтобы Молдавия была оснащена согласно стандартам НАТО. Мы ведём с нашими союзниками переговоры на этот счёт», — заявила она, добавив, что, по её мнению, «Путин чётко дал понять, что имеет амбиции создать великую Россию».

Между тем Великобритания, США, Франция и Германия провели переговоры о том, следует ли им подписывать некие гарантии безопасности для Украины с целью продолжать оказывать Киеву поддержку в долгосрочной перспективе.

«На данный момент мы работаем над совместной комиссией с Украиной и Польшей по модернизации украинской обороны и подтягиванию её до стандартов НАТО. Таким образом мы оценим перспективы и поймём, что нужно украинцам. В этом контексте возникает вопрос: как поддерживать этот процесс во времени?» — отметила Трасс.

«Как мы можем добиться того, чтобы Украина смогла всегда защитить себя, как мы добьёмся такой гарантии? Вот над чем мы сейчас работаем. То же самое касается и других уязвимых государств вроде Молдавии. Учитывая, что, повторюсь, угроза со стороны России носит более всеобъемлющий характер, мы также должны добиться того, чтобы они были оснащены в соответствии со стандартами НАТО», — добавила она.

С подобным заявлением глава британского МИД выступила на фоне ухудшения ситуации с точки зрения безопасности в Молдавии и Приднестровье, притом что многие опасаются, что последние могут оказаться втянуты в украинский конфликт.