Bloomberg: больше оружия Киеву — сенат США одобрил пакет помощи Украине на $40 млрд

Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму более чем $40 млрд, который предполагает поставки Киеву военной техники и его экономическую поддержку, а также пополнение складов Пентагона, пишет Bloomberg. При этом критики законопроекта опасаются, что отправка таких сумм за рубеж лишь усугубит бюджетный дефицит США.

Сенат США одобрил пакет помощи Украине на сумму более чем $40 млрд. Данное решение было принято 86 голосами против 11, и теперь законопроект отправится на подпись к президенту Джо Байдену, пишет Bloomberg.

Этот законопроект куда масштабнее пакета помощи на сумму $33 млрд, который Байден запрашивал в прошлом месяце. При этом тот факт, что его поддержало подавляющее число как конгрессменов, так и сенаторов говорит о том, что США полностью готовы помогать Украине в её борьбе против России.

Единственные голоса «против» как в палате представителей, так и сенате принадлежали республиканцам, которые заявили о своих опасениях насчёт того, что отправка денег за рубеж усугубит бюджетный дефицит, а также потребовали от Байдена более чёткой стратегии по противодействию Москве.

Что же касается американского лидера, то он высоко оценил действия конгресса, отметив, что законопроект «позволит США отправить Украине ещё больше оружия и боеприпасов, восполнить наш собственный арсенал и снабжать американские войска, дислоцированные на территории НАТО».

Администрация также заявила, что предоставит Украине дополнительную военную технику, включая артиллерию, радары и другое оборудование на сумму $100 млн. Как отметили в Пентагоне, подобный шаг подведёт склады Вооружённых сил США к черте, за которой их дальнейшее исчерпание уже не рекомендуется, однако цель только что принятого законопроекта — как раз пополнить эти запасы.

Между тем процесс одобрения инициативы несколько затормозил сенатор-республиканец Рэнд Пол, который хотел добавить в законопроект пункт о предоставлении специальному генеральному инспектору по восстановлению Афганистана полномочия по надзору за оказанием помощи Украине. Противники же этой поправки утверждали, что в этом пункте нет необходимости, в то время как из-за него палате представителей вновь придётся проводить голосование по этому поводу.

В итоге Рэнд Пол проголосовал против законопроекта, отметив также, что он финансируется за счёт формирования дефицита бюджета.

«Если бы конгресс действительно считал, что предоставление Украине 40 миллиардов долларов отвечает нашим национальным интересам, то он мог бы легко уплатить эту сумму, обложив каждого налогоплательщика налогом в размере 500 долларов. Но мне кажется, что они решат их занять, потому что американцы могут решить, что эти 500 долларов им больше пригодятся для покупки бензина», — написал Пол в своём Twitter.

Демократы же заявили, что задержка в принятии законопроекта лишь сыграла на руку России. В частности, лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер обвинил Пола в том, что тот «решил устроить шоу и воспрепятствовать финансированию Украины, прекрасно зная, что остановить инициативу он никак не сможет».

В рамках законопроекта предполагается выделить $19,7 млрд Пентагону. При этом инициатива также включает в себя прямую военную помощь Украине на сумму $6 млрд и $9,05 млрд, необходимых для пополнения американских складов. Пакет также подразумевает финансирование Украины и ряда других государств в размере $4 млрд, которые пойдут на закупки оружия.

Кроме того, Вашингтон окажет Украине прямую экономическую помощь на $8,8 млрд, выделив также средства на ремонт посольства США в Киеве и защиту от утечек ядерных материалов. Законопроект также предполагает выделение продовольственной и гуманитарной помощи на сумму $4,35 млрд.