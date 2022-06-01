Байден: мы не стремимся к войне с Россией

В своей статье для The New York Times американский президент рассказал о целях, которые его страна преследует на Украине. Он подчеркнул, что Вашингтон не собирается вступать в вооружённое противостояние с Москвой, если она не станет атаковать США или их союзников.

Вашингтон не собирается вступать в открытое вооружённое противостояние с Москвой до тех пор, пока США или их союзники не подвергнутся нападению. С таким обещанием в своей статье для The New York Times выступил американский президент Джо Байден.

«Мы не стремимся к войне между НАТО и Россией. Несмотря на то что я не согласен с Путиным и нахожу его действия возмутительными, США не будут пытаться его свергнуть», — заверил глава Белого дома.

«Пока Соединённые Штаты или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни посредством отправки американских войск на Украину, ни посредством атаки на российские силы. Мы не поощряем и не позволяем Украине наносить удары за пределами её границ. Мы не хотим затягивать конфликт только для того, чтобы причинить урон России», — подчеркнул Байден.

Вместе с тем он отметил, что его страна продолжит поставлять Киеву «современное оружие», которое включает «Джавелины», «Стингеры», артиллерию, радары, беспилотники, вертолёты Ми-17 и боеприпасы. Байден также анонсировал, что собирается отправить Украине «более совершенные ракетные системы». По его словам, это позволит стране получить «максимально сильную позицию за столом переговоров».

В то же время президент США признал, что дипломатические усилия по решению конфликта оказывались безрезультатными. Но всю вину за происходящее он возложил на Москву, которая, по его утверждению, «хочет взять под контроль как можно большую часть Украины».

При этом Байден добавил, что не станет давить на Киев и заставлять его идти на какие-либо территориальные уступки. «Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам», — предположил он.

Глава Белого дома пояснил, что Запад поддерживает Украину, потому что на кону находится судьба других «мирных демократий». «В наших жизненно важных национальных интересах обеспечить мир и стабильность в Европе и дать понять, что сильный не значит правый», — отметил он.

Президент также прокомментировал царящие в мире опасения о возможном использовании ядерного оружия. «В настоящий момент мы не видим никаких признаков того, что Россия намерена применить его на Украине», — отметил Байден.

«Позвольте мне внести ясность: любое применение ядерного оружия в этом конфликте в любом масштабе было бы совершенно неприемлемо для нас, как и для остального мира, и повлекло бы за собой тяжёлые последствия», — предупредил американский президент.

На его взгляд, Владимир Путин не ожидал того «масштаба единства», который продемонстрировали западные страны. «Он ошибся. Если он ожидает, что в ближайшие месяцы мы дрогнем или расколемся, то он точно так же ошибается», — заключает Байден.