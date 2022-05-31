SRF: сплочённость американских политиков против России пошла трещинами

В США всё ярче разгораются споры по поводу политики в отношении украинского кризиса, отмечает телеканал SRF. Многие противники нынешнего курса администрации президента Байдена считают, что поддержка Украины обходится стране слишком дорого, тогда как эти средства пригодились бы и самим США. В результате в политическом альянсе против России появляется всё больше трещин.

Не проходит дня, чтобы госсекретарь США Энтони Блинкен не пообщался с коллегами по всему миру, отмечает швейцарский телеканал SRF. Он прекрасно понимает, что абсолютно необходимо сплотиться против России, но пока всё больше и больше стран движутся вразнобой.

Например, Турция в НАТО или Венгрия в ЕС. Другие, такие как Италия, настаивают на скорейшем проведении переговоров с Москвой, а Германия продолжает тормозить поставки оружия. Европейские колебания, конечно, отмечаются в США и дают толчок тем крайне левым и крайне правым кругам, которые хотят прекратить масштабное участие Вашингтона в происходящем на Украине по пацифистским, популистским, изоляционистским или экономическим соображениям, подчёркивает телеканал.

Хорошо чувствуя, в какую сторону дует ветер, экс-президент Дональд Трамп тоже запрыгнул в этот поезд. Он гневно осуждает обширный пакет помощи Украине, который только что был одобрен парламентом в Вашингтоне: «40 миллиардов долларов для Украины — лучше бы мы вложили их в меры безопасности для школ, чтобы предотвратить там массовые убийства».

Круги, которые поддерживают Украину, ошеломлены и возмущены тем, что даже опытный в американской внешней политике дипломат Генри Киссинджер, которому только что исполнилось 99 лет, сейчас выступает за переговоры с Путиным — причём даже если это будет стоить Украине окончательных территориальных уступок в пользу России и объявления о своём нейтралитете, то есть, если Украина не будет стремиться к членству в НАТО или ЕС. Об этом Киссинджер заявил на прошлой неделе по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, напоминает SRF.

Один из ведущих республиканских экспертов по внешней политике в сенате Линдси Грэм решительно отвергает такой подход. Однако среди республиканцев растёт недовольство, особенно потому, что Украине, вероятно, ещё очень долго будет нужна поддержка, которая обходится чрезвычайно дорого. Поэтому сенатор Джош Хоули, ярый сторонник Трампа, отклонил 40-миллиардный пакет помощи. «Слишком дорого», — сказал он.

Его примеру последовали десять других сенаторов-республиканцев, а также 57 членов палаты представителей. Ключевую роль сыграл влиятельный аналитический центр Heritage Foundation, как нескромно объявил его новый популистский глава Кевин Робертс. Этот фонд раньше был классически консервативным. Он поддерживал войну США в Ираке, участие в Афганистане и последовательно выступал против России. Фонд подверг критике президента Барака Обаму за сдержанную позицию в отношении сирийской гражданской войны. Традиционным кредо фонда был принцип бывшего президента Рональда Рейгана: «Мир через силу».

А пока аналитический центр проводит популистский курс Трампа и придерживается принципа «Америка прежде всего» — то есть заботится в первую очередь о том, что наиболее полезно для самих США. Поддержка Украины, очевидно, сюда не входит. Многочисленные организации правого толка присоединяются к фонду и движутся одним курсом с ним — вот почему администрация Джо Байдена внезапно столкнулась с сильным сопротивлением, поясняет швейцарский телеканал.

Президенту всё же удалось провести свой пакет помощи на миллиард долларов. На этой неделе, как ожидается, последует решение о поставке на Украину, помимо прочего, мощных ракет дальнего радиуса действия. Однако единодушия по этому поводу в США всё меньше, а в политическом альянсе против России появляется всё больше трещин, заключает SRF.