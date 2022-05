Лишь 22 конгрессмена потребовали от Белого дома отчёт по выделенным на украинский конфликт $40 млрд

«Американский народ выбрал нас не для того, чтобы мы направляли их с трудом заработанные деньги на конфликт на другом конце света, не имея возможности отслеживать конечное применение вооружений или их эффективность, — об этом, как сообщают журналисты Гленн Гринвальд и Энтони Тобин, написали в своём письме 22 конгрессмена-республиканца. Кроме того, конгрессмены потребовали от Белого дома большей конкретики и гарантий относительно того, как будут расходоваться выделенные на украинский конфликт средства.

Палата представителей США 10 мая одобрила предложенный президентом Джо Байденом пакет помощи размером $33 млрд, выделяемых на украинский конфликт, а затем по собственной инициативе добавила к нему ещё $7 млрд, говорится в статье журналистов Гленна Гринвальда и Энтони Тобина.



В результате военные расходы составили $40 млрд сверх $14 млрд, уже потраченных всего за 10 недель от начала нынешнего конфликта, который, по прогнозам американских чиновников, может затянуться на годы.



За этот пакет проголосовали 368 конгрессменов, и лишь 57 выступили против. Все 57 политиков, сказавших нет этой инициативе, были из Республиканской партии. Все конгрессмены-демократы проголосовали за.



Похожая история произошла и в сенате США, который, «действуя быстро и без особых дебатов», подавляющим большинством голосов одобрил этот военный пакет. Все 11 сенаторов, проголосовавших против, также были от республиканцев.



За проголосовали все сенаторы-демократы, в том числе и Берни Сандерс, который ещё 8 февраля в своей статье для The Guardian вроде бы предупреждал о серьёзных опасностях эскалации войны обеими партиями.



Усилия сенатора Рэнда Пола отсрочить принятие законопроекта, чтобы включить в него некоторые меры подотчётности в отношении того, на что пойдут эти деньги и для каких целей они будут использованы, были встречены с презрением. А лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл осудил Пола, назвав его «изоляционистом». После голосования в cенате законопроект был поспешно доставлен президенту Байдену в Южную Корею, где он его и подписал.



Но отсутствие каких-либо гарантий в отношении того, куда пойдут эти деньги и вооружения, побудило 22 республиканцев-конгрессменов направить письмо в Белый дом с требованием большей конкретики и гарантий касательно юридических требованиях того, как будут использованы эти вооружения.



В письме также содержится призыв к публичному осознанию опасностей финансирования Америкой украинского конфликта.



Даже канал CNN, который неизменно поддерживает все военные усилия Америки, в прошлом месяце признал, что «у США мало способов отследить значительные поставки противотанковых, зенитных и других вооружений, которые они переправляют через границу на Украину».



Кроме того, сами чиновники Байдена признали «риск того, что некоторые поставки могут в конечном итоге оказаться в неожиданных местах».



На фоне того, как растущие цены на газ и на потребительские товары создают всё большую нагрузку на американских трудящихся, законодатели-республиканцы, подписавшие это письмо, указали на странную логику двухпартийной позиции, согласно которой огромные суммы денег должны быть потрачены на конфликт в стране, в которой США, как долгое время утверждал бывший президент Барак Обама, не имеют никаких жизненно важных интересов. Между тем американцев просят терпеть нынешний дефицит товаров и экономический спад.



«Американский народ выбрал нас не для того, чтобы мы направляли их с трудом заработанные деньги на конфликт на другом конце света, не имея возможности отслеживать конечное применение вооружений или их эффективность», — написали конгрессмены-республиканцы в своём письме.



Как отмечают Гринвальд и Тобин, когда этот чрезвычайный пакет помощи на $40 млрд проходил через конгресс США, было задано так мало вопросов о военной стратегии администрации Байдена, что даже газета The New York Times, похоже, была шокирована. Издание, сообщая о том, как шло одобрение этого пакета в палате представителей, неоднократно отмечало, что члены обеих партий казались слишком напуганными, чтобы выражать озабоченность или тщательно изучать действия Пентагона и ЦРУ.



В схожем ключе газета высказалась после того, как в четверг сенат быстро одобрил этот законопроект, отметив «поразительную скорость», с которой он прошёл через конгресс, где лидеры обеих партий задавали мало вопросов об объёме этой помощи и о том, на что эти деньги будут потрачены.



По мнению Гринвальда и Тобина, какими бы ни были взгляды того или иного человека на украинский конфликт, у него должно вызывать глубокую обеспокоенность то, что сейчас допускается столь мало дебатов и проверок, при этом администрация Байдена агрессивно усиливает роль США в этом конфликте, который явно является самым опасным за последние десятилетия.