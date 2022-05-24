Daily Telegraph Оригинал

DT: Киссинджер призвал Запад заставить Киев пойти на переговоры с Москвой

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Бывший госсекретарь США, ветеран американской политики Генри Киссинджер считает, что Западу нельзя затягивать украинский конфликт и пытаться нанести сокрушительное поражение российским войскам. Как пишет The Daily Telegraph, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер практически призвал Запад заставить Киев пойти на переговоры на условиях, крайне далёких от его нынешних военных целей.
DT: Киссинджер призвал Запад заставить Киев пойти на переговоры с Москвой
AP

Ветеран американской политики Генри Киссинджер призвал Запад прекратить попытки нанести сокрушительное поражение российским войскам на Украине, предупредив, что это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности в Европе. Как пишет The Daily Telegraph, на Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший госсекретарь США и архитектор сближения Америки с Китаем во времена холодной войны заявил, что для Запада будет фатальным, если он в пылу момента забудет о надлежащем месте России в европейском раскладе сил.

Как отмечает издание, Киссинджер считает, что нельзя затягивать конфликт, и практически призвал Запад заставить Украину пойти на переговоры на условиях, крайне далёких от её нынешних военных целей.

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения и создастся напряжённость, преодолеть которые будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Дальнейшие боевые действия будут уже не за свободу Украины — это будет новая война против самой России», — заявил Киссинджер.
 
Он напомнил, что Россия была ключевой частью Европы на протяжении четырёх веков и служила гарантом европейского баланса сил в решающие моменты. Европейские лидеры не должны выпускать из виду перспективы долгосрочных отношений и не должны подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем, заключил он.
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источник
Daily Telegraph Великобритания Европа
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