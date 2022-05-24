DT: Киссинджер призвал Запад заставить Киев пойти на переговоры с Москвой

Бывший госсекретарь США, ветеран американской политики Генри Киссинджер считает, что Западу нельзя затягивать украинский конфликт и пытаться нанести сокрушительное поражение российским войскам. Как пишет The Daily Telegraph, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Киссинджер практически призвал Запад заставить Киев пойти на переговоры на условиях, крайне далёких от его нынешних военных целей.

Ветеран американской политики Генри Киссинджер призвал Запад прекратить попытки нанести сокрушительное поражение российским войскам на Украине, предупредив, что это будет иметь катастрофические последствия для долгосрочной стабильности в Европе. Как пишет The Daily Telegraph, на Всемирном экономическом форуме в Давосе бывший госсекретарь США и архитектор сближения Америки с Китаем во времена холодной войны заявил, что для Запада будет фатальным, если он в пылу момента забудет о надлежащем месте России в европейском раскладе сил.

Как отмечает издание, Киссинджер считает, что нельзя затягивать конфликт, и практически призвал Запад заставить Украину пойти на переговоры на условиях, крайне далёких от её нынешних военных целей.

«Переговоры должны начаться в ближайшие два месяца, а иначе начнутся потрясения и создастся напряжённость, преодолеть которые будет нелегко. В идеале разделительной линией должен стать возврат к прежнему положению дел. Дальнейшие боевые действия будут уже не за свободу Украины — это будет новая война против самой России», — заявил Киссинджер.

Он напомнил, что Россия была ключевой частью Европы на протяжении четырёх веков и служила гарантом европейского баланса сил в решающие моменты. Европейские лидеры не должны выпускать из виду перспективы долгосрочных отношений и не должны подталкивать Россию к постоянному союзу с Китаем, заключил он.