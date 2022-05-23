TF1: в России патриотическое воспитание выходит на национальный уровень
Разбирать и собирать автомат (здесь. — ИноТВ) учат с 14 лет. Мы находимся в патриотическом клубе в четырёх часах езды от Москвы. Местные подростки проводят выходные, обучаясь стрельбе из калашникова, складыванию парашюта, а также слушают лекции о русско-украинском конфликте.
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