TF1: пенсии в рублях и новые учебники истории — Волноваха возвращается к мирной жизни под контролем российских военных
Новые хозяева этого места устанавливают собственные правила. В Волновахе, находящейся под контролем российских войск и сепаратистов уже два месяца, для управления городом был назначен новый пророссийский глава администрации. Приоритетная задача — восстановление разрушенных бомбардировками зданий. Команда российских рабочих оценивает повреждения. Москва будет отстраивать всё заново и платить за это.
В школе, несмотря на разбитые окна и последствия обстрелов, возобновились занятия. Теперь обучение ведётся на русском, а не на украинском языке. Большинство здешних жителей русскоговорящие, но отрекаться от прошлого не собираются.
ЛИЗЕРОН БУДУЛ, корреспондент TF1: А вы кем себя чувствуете: украинкой или русской?
ВЕРОНИКА, школьница: Украинкой, конечно. Да. Потому что всю свою жизнь я жила на Украине.
Ещё одна перемена — новая программа изучения истории.
ТАТЬЯНА, учитель истории: Это у нас новые учебники. Здесь есть тема: «Вторая мировая война», история Донбасса у нас вводится, раньше не было такой книжки у нас.
Отныне в приоритете история России.
В городе, среди разрушенных во время боёв домов и импровизированных могил, возобновляется жизнь. Галина разговаривает по телефону, сидя на скамейке. Она рассказала нам, что связь восстановилась.
ГАЛИНА: Связь русская.
Двое военных, сидящих напротив, утверждают:
ВОЕННЫЙ: Теперь здесь Россия.
ИВАН, российский военный: Кто-то рад, кто-то не рад, кто-то ещё не осознал, но, опять же, всё во время упирается.
Совсем рядом, на почте мы своими глазами убеждаемся, что пенсии выплачиваются в рублях — российской валюте. Она постепенно вытесняет украинскую валюту, гривну. Тем временем на небольшом местном рынке…
ЛИЗЕРОН БУДУЛ: Вы продаёте сыр?
ПРОДАВЩИЦА: Да. Рубли, гривны — всё можно!
ЛИЗЕРОН БУДУЛ: Вы берёте и рубли, и гривны?
ПРОДАВЩИЦА: Да.
Но у многих семей в Волновахе денег нет вовсе. Они потеряли всё во время военных действий и выживают исключительно благодаря гуманитарной помощи. Каждый день на этой площади раздают горячую еду и угощения для детей.
Дата выхода в эфир 15 мая 2022 года.