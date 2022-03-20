Le Figaro: из названия школы во Франции хотят убрать имя «пропутинского» Солженицына

Администрация французского департамента Вандея получила петицию с требованием переименовать среднюю школу в Эзене: вместо русского писателя Александра Солженицына предлагается почтить память украинского революционера-анархиста Всеволода Волина, пишет Le Figaro. Авторы послания указывают на то, что выступавший против советского строя писатель в последние годы поддерживал Владимира Путина и разделял его взгляды на единство России.

В пятницу ректорат академии Нанта, совет департамента Вандея и дирекция департаментского отдела Министерства образования Франции обнаружили в своём электронном ящике необычную петицию, рассказывает Le Figaro. Её авторы требовали переименовать среднюю школу в Эзене, которая сейчас носит имя русского писателя и противника советского режима Александра Солженицына (1918—2008). Вместо него предлагается увековечить память украинского революционера-анархиста Всеволода Михайловича Эйзенбаума, который известен под псевдонимом Волин (1882—1945).

«Солженицын, действительно, был талантливым писателем, но он также был близким к Путину человеком, несмотря на противоположные убеждения в советскую эпоху, — цитирует издание петицию. — Солженицын не скупился на похвалу российского диктатора, который присудил ему Государственную премию, и разделял с ним взгляды на единство России (и, следовательно, аннексию Украины), слепой патриотизм и восхищение авторитарными режимами». Таким образом, Солженицын был хоть и выдающимся, но неоднозначным человеком, считают авторы документа, который подписали представители профсоюзов Sud Éducation 85, SGEN CFDT 85, CGT Educ'action 85, а также группа «Анри Лабори» из Анархистской федерации и отделение ассоциации ATTAC в Вандее.

Как отмечается в статье, переименование средней школы в Эзене в честь Волина позволит не только привлечь внимание к украинцу, а не русскому, но и почтить память человека, чей жизненный путь создатели петиции посчитали более достойным. Они напоминают, что «Волин был украинским поэтом, которого осудили в царистской России за мятеж». После побега во Францию он был вынужден покинуть и её: из-за его антимилитаристской позиции во время Первой мировой войны власти выписали ордер на его арест. Таким образом выбор между русским «пропутинским» писателем и «украинским литератором, защитником свободы и антимилитаристом», кажется авторам предложения очевидным.

Тем не менее среди адресатов послания нет единого мнения по этому требованию, указывает французская газета. «Это одна из форм ревизионизма, — рассказал вице-председатель совета департамента Гийом Жан в интервью Ouest-France. — Под влиянием эмоций мы можем захотеть что-то поменять, но Солженицын боролся за свободу». Как напоминает в заключение Le Figaro, русский писатель, бывший заключённый сталинского ГУЛАГа и лауреат Нобелевской премии по литературе, посещал департамент в 1993 году по случаю 200-летия Вандейского восстания. Средняя школа в Эзене получила его имя в 2005 года в честь этого визита, а также литературных шедевров Солженицына.