Paudal: нидерландский суд освободил из-под стражи украинца — чтобы он мог сражаться с русскими

В Нидерландах освободили украинца, который находился в следственном изоляторе по подозрению в незаконном провозе людей, чтобы он смог вернуться в свою страну и сражаться с русскими, пишет Paudal. Как отмечает портал, суд посчитал, что конфликт в этой стране — это достаточное основание для приостановки заключения, учитывая, что подозреваемый испытывает сильное желание ответить на призыв своего правительства.