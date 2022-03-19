Paudal: нидерландский суд освободил из-под стражи украинца — чтобы он мог сражаться с русскими

В Нидерландах освободили украинца, который находился в следственном изоляторе по подозрению в незаконном провозе людей, чтобы он смог вернуться в свою страну и сражаться с русскими, пишет Paudal. Как отмечает портал, суд посчитал, что конфликт в этой стране — это достаточное основание для приостановки заключения, учитывая, что подозреваемый испытывает сильное желание ответить на призыв своего правительства.

В Нидерландах освободили украинца, который находился под стражей в ожидании суда с тем, чтобы он смог отправиться сражаться с русскими в его собственной стране. Подобное решение вынес суд Зеландии-Западного Брабанта, пишет Paudal.

Гражданина Украины, который пребывал в следственном изоляторе в течение шести месяцев, арестовали в сентябре прошлого года по подозрению в незаконном провозе людей. Предполагается, что этот человек хотел доставить в Великобританию группу албанцев. Данное преступление карается тюремным сроком вплоть до 18 лет.

У украинца в Нидерландах не было постоянного места жительства. Однако его адвокат попросил суд освободить его клиента, так как он хочет вернуться на Украину, чтобы сражаться против русских.

Суд постановил, что конфликт на Украине — это особое и серьёзное обстоятельство, достаточное для того, чтобы приостановить предварительное заключение. Суд также указал на призыв правительства Украины к защите страны, а также решил, что подозреваемый испытывает «сильное желание» на него ответить.

Суд приостановил заключение при условии, что подозреваемый снова явится к властям, если ему будет дано соответствующее указание, а также напомнил, что если его осудят, то наказание ему отбыть всё же придётся. Кроме того, он не должен совершать никаких новых уголовных преступлений во время приостановления содержания под стражей.