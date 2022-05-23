Onet: из-за наплыва украинских беженцев Польша опасается появления бездомных и голодающих

Средства для помощи прибывающим с Украины у польских благотворительных фондов заканчиваются, а системной поддержки со стороны государства не хватает. Сами беженцы при этом стремятся остаться в крупных городах, не желая уезжать в провинцию. И это вызывает всё больше опасений, что в какой-то момент придётся столкнуться с реальным гуманитарным кризисом, включая рост числа бездомных и голодающих, рассказали занимающиеся этой проблемой волонтёры в интервью польскому изданию Onet.

Польский фонд «Открытый диалог» с самого начала конфликта на Украине начал оказывать различную помощь беженцам, пострадавшим и военнослужащим. Однако сейчас фонд бьёт тревогу: денег начинает не хватать, но при этом проблем, требующих срочного решения, становится всё больше, сообщает польское издание Onet.



«К нам уже приходят люди, которые приняли беженцев в свои дома — но хотели бы вновь вернуться к нормальной жизни. И их сложно обвинять. Я опасаюсь появления бездомных и голодающих», — рассказал в интервью Onet сотрудник этого фонда Кайетан Врублевский.



По его словам, члены этой благотворительной организации вначале сами ездили на границу с Украиной и без перерыва привозили оттуда людей, а затем искали им жильё в Польше. В частности, они организовали специальные дома для проживания матерей с детьми, а также наладили контакты с поляками, желающими отдать свои вещи нуждающимся в помощи. Однако учитывая, что кризис затягивается, без существенной помощи со стороны правительства справляться становится всё сложнее, подчёркивают волонтёры.



«Динамика изменений огромная. Нам приходится делать всё больше», — рассказал в интервью Onet ещё один сотрудник фонда «Открытый диалог» Бартош Крамек. По его словам, сначала работа этой организации была в основном состедоточена на том, чтобы обеспечить украинских военнослужащих «бронежилетами и шлемами, которых везде не хватало». В результате они даже запустили в Польше собственное производство этой аммуниции при помощи военных специалистов из США, пояснил Крамек: «Именно они помогали нам создать жилет, устойчивый к разным видам пуль».



Однако постепенно изменились не только потребности украинской армии, но и ситуация в отношении беженцев, подчёркивается в статье. Некоторые из них со временем даже решили вернуться обратно на Украину — однако на их место постоянно прибывают другие, а средства для оказания им помощи уже заканчиваются, поясняют волонтёры.



«Мы предвидели, что единодушная помощь поляков — хотя и фантастических масштабов — имеет свои пределы и не заменит скоординированную политику на государственном и местном уровнях. Должна быть поддержка или, по крайней мере, серьёзные сигналы и стимулы системного характера, которых не хватает. Это становится очевидным», — отметил Крамек.



По его словам, сотрудники благотворительных организаций получают всё больше сигналов о том, что поляки хотели бы «вернуться к нормальной жизни», потому что больше не справляются с нынешней ситуацией с финансовой и даже психологической стороны. «Их нельзя за это винить. Мы всё время боимся, что в какой-то момент гуманитарный кризис станет более чем реальным», — пояснил Крамек в интервью Onet.



Он рассказал, что фонду также становится всё сложнее решать проблемы с расселением вновь прибывших, потому что действенной правительственной программы в этой сфере нет. Польша уже не справляется с таким количеством людей, предупреждает волонтёр: «Польша не в состоянии достойно принять всех беженцев и разместить их у себя. Правительство вообще не поднимает эту тему, не говоря уже о действиях. Мы делаем это, насколько возможно, но мы — всего лишь небольшой фонд».



Того же мнения придерживается его коллега Кайетан Врублевский, который координирует вопросы, связанные с расселением беженцев в Польше, уже на протяжении многих лет. По его словам, чаще всего — это женщина с ребёнком или несколькими детьми, и в такой ситуации им сложнее найти работу или квартиру. Эти люди стремятся нормально работать и жить, а этого сейчас Польша не может им предложить, подчеркнул он.



«Мы должны думать о детских садах, яслях, здравоохранении. У Польши нет такого огромного миграционного опыта. Она не была готова. Однако правительство, похоже, не видит этого. Польша должна заниматься переселением беженцев. Пока другие страны хотят принимать граждан Украины, мы должны этим пользоваться. Как народ мы гостеприимны, но тёплое сердце поляков не заменит еды и жилья», — отметил Врублевский в интервью Onet.



По его мнению, это может плохо закончиться, если правительство не начнёт действовать системно и не внедрит действенную программу поддержки. «Теперь целью должно быть не оборудование больших помещений для массового ночлега, а размещение беженцев в тех местах, где они могли бы начать нормальную жизнь. Только этим никто не занимается», — констатировал волонтёр.



И хотя некоторые другие страны, включая Ирландию и скандинавские государства, по-прежнему охотно принимают беженцев, здесь вновь возникают финансовые проблемы, пояснил Врублевский. «На данный момент у нас нет даже бесплатных тестов на COVID-19. Между тем, большая часть стран требует их при въезде. И эти расходы несём мы. Это огромная проблема, потому что наши финансы исчерпаны. Мы существуем на пожертвования, а у людей уже кончаются деньги», — пояснил он в интервью Onet.



С ним солидарен и Крамек, который подчёркивает, что существующие на данный момент решения уже не работают так, как предполагалось изначально. В качестве примера он напомнил о варшавских выставочных павильонах Expo и Ptak, которые для многих на долгое время стали единственным домом для ночлега: «План состоял в том, что эти люди будут проводить там по несколько дней. Между тем некоторые остаются на долгие недели».



«Инфраструктурно мы сейчас не готовы принять такое количество людей», — констатировал Крамек. По его мнению, новые прибывающие в Польшу люди могли бы дать ей новый «импульс развития» с точки зрения демографии и инфраструктуры — однако для этого потребуются дополнительные инвестиции, чтобы вначале позаботиться об их интеграции в общество и адаптации к потребностям рынка труда.



«Нам нужна реальная иммиграционная политика, которая будет основываться на двух столпах: переселении и интеграции», — уверен Крамек. Он также отметил, что приходится сталкиваться с проблемами и при расселении на территории Польши, поскольку большинство беженцев предпочитает оставаться в крупных городах.



«Это вопрос доступа к рабочим местам, образованию. Они чувствуют себя безопаснее в больших городах — но это иллюзия. Зачастую именно небольшие местные органы власти всё ещё могут и хотят на что-то повлиять. В округах свободнее, больше места и возможностей для размещения беженцев. Мы возлагаем большие надежды на сотрудничество с местными органами власти», — заключил волонтёр в интервью Onet.